Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz - Son Dakika
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Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz

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Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk duruşmasında tanık sıfatıyla mahkemede konuşan baba Arif Güran'ın kardeşi Salim Güran'la ilgili sözleri kafaları karıştırdı. "Salim'in kızınızı öldürmesi için bir sebep var mı?" sorusunu "Benim ailem yapmaz" diyerek geçiştiren Arif Güran, eşi Yüksel Güran'la ilgili ise net konuştu. Arif Güran, "Eşimle severek evlendim. 22 yıllık eşim bir şey yapsa sesi titrer. Onunla ilgili aklımda hiçbir şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

07.11.2024 22:54
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuvalın içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların tek tek ifadelerinin alınmasının ardından tanıklara geçti.

NARİN'İN BABASINDAN "SALİM GÜRAN" YANITI: BENİM AİLEM YAPMAZ

Onlardan birisi de baba Arif Güran oldu. Arif Güran, cinayetin 1 numaralı şüphelisi Narin'in amcası Salim Güran ile ilgili sorulan sorulara kafa karıştıran yanıtlar verdi. Salim Güran'ın avukatı, Arif Güran'a, "Salim ile hiç kavganız oldu mu? Bizim balkonumuz birbirine bakıyor; bazen o gelir çay içer, bazen ben giderim. Bugün Salim'in bana bir art niyeti olsaydı, ben söylerdim, şu an karşımda." yanıtını verdi. Arif Güran, "O zaman Salim'in kızınızı öldürmesi için bir sebep var mı?" sorusunu ise, "Benim ailem yapmaz sözleriyle yanıtladı.

"EŞİMLE İLGİLİ HİÇBİR ŞÜPHEM YOK"

Arif Güran, cinayette eşi Yüksel Güran'dan ise hiç şüphelenmediğini söyledi. "Eşinizden şüphelendiniz mi?" sorusuna Arif Güran şu yanıtı verdi: "Hayır. Eşimle severek evlendim. Annem eşim kısa diye istemezdi, özür dilerim. 22 yıllık eşim bir şey yapsa sesi titrer. Kimse benim kızımdan üstün değil ama eşimin sesini biliyorum. Onunla ilgili aklımda hiçbir şüphem yoktur."

Baba Arif Güran\'dan kardeşi Salim\'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz

Aile İçi Şiddet, Narin Güran, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • İlyas Sarı:
    o yapmaz bu yapmaz kim yapti o zaman? 53 0 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    Dayıcığım işler bildiğin gibi değil. Sen emin olma yine de 39 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    O köy kapansın 33 0 Yanıtla
  • Emir:
    Adamın birine sormuşlar düşmanın varmı? yok demiş adam. Akrabandamı yok demişler.!!! 33 0 Yanıtla
  • ercan Kapan:
    Kimseye yapmadığına göre acaba putin yapmış olabilirmı? 28 0 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Bunların karnı geniş.... 21 3 Yanıtla
  • Mustafa Şimşek:
    bu köyde kim kime dum duma bununda açığı var o yüzden böyle konuşuyor. 18 1 Yanıtla
  • Adnan Sunca:
    Nevzatın günahını almayalım diyor, Ailem yapmaz diyor, Eşime güveniyorum diyor.. Ula herşey ortada . Kamera Kayıtları mevcut. Neyin kafasını yaşıyorsunuz..En güzeli bunları kendi haline bırakıp birbirini yesinler. Onların yavrusu gitmiş. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakmaktır 18 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    pısırık herif ztn bu yüzden ypms bu zeka ile 19 0 Yanıtla
  • Ahmet Çelik:
    hakim biraz daha sormaya devam ederse suçlu hakim olacak. o yapmamış bu yapmamış. ondan şüphem yok bunla severek evlendim. eee severek evlenince böyle bişey yapamaz kuralı mı oluşuyor. 12 0 Yanıtla
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