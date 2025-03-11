Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi

Geniş Video İzle

İngiltere'nin Dalmuir kentinde, 55 yaşındaki Kamil Mohammed Nadir, aileye ait araba yıkama dükkanında kendi oğlu 40 yaşındaki Rebath Kamil'i, Mercedes marka cip ile ezdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, baba Nadir'in, araba yıkayan oğluna doğru aracını hızla sürdüğü görülüyor. Olayın nedeni bir aile içi anlaşmazlıktı

11.03.2025 14:13  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Dalmuir kentinde gerçekleşen olayda, baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı bir kavgaya dönüştü. 55 yaşındaki Kamil Mohammed Nadir, kendi oğlu 40 yaşındaki Rebath Kamil'i, aileye ait araba yıkama dükkanında Mercedes marka cip ile ezdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç görüntülerde, eski bir Iraklı savaşçı olan baba Nadir'in, araba yıkayan oğluna doğru aracını hızla sürdüğü görülüyor. Rebath, aracın çarpması sonucu tuğla duvara sıkıştı ve güçlükle ayağa kalkarak birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı.

Videonun devamında, Nadir'in diğer üç oğlu Datsan, Daban ve Serbaz'ın olay yerine koştuğu ve iki kardeşin babalarına yumruklar savurduğu görülüyor.

Mahkemede anlatılanlara göre, olayın nedeni bir aile içi anlaşmazlıktı. Nadir'in eşinden ayrılmasının ardından, Rebath'ın babasını başka bir kadınla gördüğünü kardeşlerine söylediği iddia edildi. Nadir bu durumdan öfkelenerek araba yıkama dükkanına gelmiş ve "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırmıştı.

Olaydan sonra polise verdiği ifadede Rebath: "Babam, kardeşime beni başka bir kadınla gördüğümü söylediğimi iddia etti. Ben böyle bir şey söylemediğimi, sadece onu biriyle gördüğümü belirttiğimi söyledim" dedi. Ayrıca "Babam beni öldürmeye çalışıyordu. Arabayı doğrudan üzerime sürdü. Sadece korkutmak isteseydi dururdı, ama durmadı" diye ekledi.

Kilmarnock Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada savcı Donald Davidson, Rebath'ın olaydan hemen sonra polis tarafından alınan ifadesini okudu. Nadir'in saldırı nedeniyle yargılandığı dava devam ediyor.

Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi

Birleşik Krallık, İngiltere, Mercedes, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
13:30 Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
12:46 Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
19:18 Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
19:16 Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
18:58 Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
18:36 Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
18:23 Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 14:21:58. #7.13#
SON DAKİKA: Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.