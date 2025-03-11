Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi

İngiltere'nin Dalmuir kentinde gerçekleşen olayda, baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı bir kavgaya dönüştü. 55 yaşındaki Kamil Mohammed Nadir, kendi oğlu 40 yaşındaki Rebath Kamil'i, aileye ait araba yıkama dükkanında Mercedes marka cip ile ezdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç görüntülerde, eski bir Iraklı savaşçı olan baba Nadir'in, araba yıkayan oğluna doğru aracını hızla sürdüğü görülüyor. Rebath, aracın çarpması sonucu tuğla duvara sıkıştı ve güçlükle ayağa kalkarak birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı.

Videonun devamında, Nadir'in diğer üç oğlu Datsan, Daban ve Serbaz'ın olay yerine koştuğu ve iki kardeşin babalarına yumruklar savurduğu görülüyor.

Mahkemede anlatılanlara göre, olayın nedeni bir aile içi anlaşmazlıktı. Nadir'in eşinden ayrılmasının ardından, Rebath'ın babasını başka bir kadınla gördüğünü kardeşlerine söylediği iddia edildi. Nadir bu durumdan öfkelenerek araba yıkama dükkanına gelmiş ve "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırmıştı.

Olaydan sonra polise verdiği ifadede Rebath: "Babam, kardeşime beni başka bir kadınla gördüğümü söylediğimi iddia etti. Ben böyle bir şey söylemediğimi, sadece onu biriyle gördüğümü belirttiğimi söyledim" dedi. Ayrıca "Babam beni öldürmeye çalışıyordu. Arabayı doğrudan üzerime sürdü. Sadece korkutmak isteseydi dururdı, ama durmadı" diye ekledi.

Kilmarnock Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada savcı Donald Davidson, Rebath'ın olaydan hemen sonra polis tarafından alınan ifadesini okudu. Nadir'in saldırı nedeniyle yargılandığı dava devam ediyor.