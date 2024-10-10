\'\'Baba yarımsın\'\' diyerek sokağa çağırdığı şahsı tekme tokat dövdü

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İstanbul'da gün geçmiyor ki bir şehir magandası vakası yaşanmasın. Son olarak Mecidiyeköy'de sokak ortasında darbedilen şahsı, vatandaşlar zor kurtardı.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, Volkan Ş. babasının eski ortağı olan B.Ş.'yi telefonla aradı. 68 yaşındaki adamı, "Sana ihtiyacım var, sen baba yarısısın" diyerek dışarı çağıran Volkan Ş. birlikte biraz yürümek istediğini belirtti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen şahıs, ara sokağa götürdüğü B.Ş.'ye tekme tokat saldırdı.

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYEREK KAÇTI

Ağzı burnu kan içinde kalan talihsiz adam, yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle saldırganın elinden kurtuldu. Tehditler savurup "Seni, çocuklarını ve torunlarını öldüreceğim" diyen Volkan Ş. olay yerinden kaçtı.

"DÜKKANI İSTİYOR"

Yaralı halde soluğu hastanede alan B.Ş.'ye gerekli müdahalelerin ardından darp raporu verildi. Kendisi ve ailesinin can güvenliğinden endişe eden şahıs, saldırganın derdinin para olduğunu belirterek "Eski eşimin üzerine olan dükkanın, kendilerinin olması gerektiğini söylüyor. Eski ortağım olan babasıyla aramız iyiydi, böyle bir sorunumuz yoktu. Babasının vefatının ardından miras kavgasına tutuştular ve benden de hak istiyor. Hukuken bir hak durumu yok. Bu şahıs madde bağımlısı ve ailesi de kendisiyle baş edemediğini söylüyor. Can güvenliğimiz tehdit altında, hakkında şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.