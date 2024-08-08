Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı - Son Dakika
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3.Sayfa

Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı

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Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir baba kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere ''Benim kızım hiçbir zaman çay kahve parası ödemeyecek. Eğer 'Yemiyorsa' benim kızımla dışarı çıkmayacak'' şeklinde nasihat verdi. Babanın sözleri tartışmaları da beraberinde getirdi.

08.08.2024 17:04  Güncelleme: 17:10
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Sosyal medyada kızıyla birlikte video çeken babanın sözleri tartışmalara sebep oldu. 55 yaşında olduğunu ve daha önce birçok sevgilisi olduğunu belirten baba, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere tavsiyelerde bulundu.

"EĞER 'YEMİYORSA' KIZIMLA DIŞARI ÇIKMAYACAK"

Benim yanımda kahve parası çay parası ödeyen bir tane kız olmadı" diyen baba, "Benim kızım da hiçbir zaman çay kahve parası ödemeyecek. Eğer 'Yemiyorsa' benim kızımla dışarı çıkmayacak" ifadelerine yer verdi.

"İŞTE BU YÜZDEN TİKTOK KAPATILSIN"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Baba değil soytarı bu", "Sarhoş babadan nasihatler", "İşte bu yüzden TikTok kapatılsın", "Rezalet" şeklinde yorumlar yapıldı.

Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı

Baba, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Alper Elma: herşey çay kahvemi yada maddiyatmı. o zaman daha fazlasını sunan neler eder demekmi, Anne baba olmak sorumluluk sahibi olmak ahlak sahibi olmak gerekiyor.Allah tüm kız ve erkek evlatlarımızı iyi insanlarla karşılaştırsın 245 4 Yanıtla
  • Sedat alat: Söylenecek tek bir söz bile yok. 177 5 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Din iman ara para pulu boşver bak ömür bitti 168 6 Yanıtla
  • faruk aras: yazık tek kelime ile yazık 169 3 Yanıtla
  • Deutschland: yazıyorum buraya aklınızda kalsın fazla sürmez tiktok.kapatilir o feromen denilenler de ya cobanliga yada bulasikciliga geri döner inşallah. 166 1 Yanıtla
  • Emrullah Tetik: Köprüyü geçene kadar ödetmezler. 151 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: İnsan izlerken utanıyor.. Adam gayet rahat işin çivisi çıkmış durumda.. Bunları söyleyen bir baba onu kakara kikiri dinleyen kızı.. Ne diyelim az biraz edep illa edep 131 0 Yanıtla
  • M.A. F: Eskiden evladınızın kötü alışkanlıkları var mı diye sorulurdu. Geldiğimiz noktaya bak. 109 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Doğru diyor. Paran yoksa bu devirde karın bile vermez. 25 72 Yanıtla
  • Onur Balaban: Alkol işte!!! 70 3 Yanıtla
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