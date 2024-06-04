Bağcılar\'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası

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4 çocuğun mağdur olarak yer aldığı iddianamede, zanlı hakkında her bir çocuk için 63 yıldan az olmamak üzere 331 yıla kadar hapis cezası istendi. 60 yaşındaki Şenay için ikinci duruşmada karar çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.

Olay 24 Mayıs 2023'te ortaya çıktı. Sucu Metin Şenay'ın 11 yaşındaki M.Y. isimli çocuğu iş yerine götürünce polis baskın düzenledi. Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü. Gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Şenay'ın telefonundan yüzlerce video çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaya çıkan istismarla ilgili "Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yapmıştı.