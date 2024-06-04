Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası

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İstanbul Bağcılar'da dükkanının ses yalıtımlı odasında 2019 ile 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay'ın cezası belli oldu. Mahkeme, Şenay'a 293 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

04.06.2024 17:24
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Şenay'ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

331 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

4 çocuğun mağdur olarak yer aldığı iddianamede, zanlı hakkında her bir çocuk için 63 yıldan az olmamak üzere 331 yıla kadar hapis cezası istendi. 60 yaşındaki Şenay için ikinci duruşmada karar çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.

Olay 24 Mayıs 2023'te ortaya çıktı. Sucu Metin Şenay'ın 11 yaşındaki M.Y. isimli çocuğu iş yerine götürünce polis baskın düzenledi. Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü. Gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Şenay'ın telefonundan yüzlerce video çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaya çıkan istismarla ilgili "Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yapmıştı.

Bağcılar\'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası

İstanbul, Bağcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yusuf Kaplan: Güzelllllll haber.. 35 0 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Hukuk böyle işlesin canımızı yesin 34 0 Yanıtla
  • huzur dogru: helal olsun o hakime 33 0 Yanıtla
  • İsmail Kalpan: idam dışındaki cezalar yetersizdir 27 0 Yanıtla
  • Hayri Dere: yetmez ama neyse 16 0 Yanıtla
    Bhdr Zcvlkov: kıyamet gününe kadar yaşarsa yetmez evet 5 0
  • Göksel Tuygun: Rahat olun içerde hakkını verirler bunun 7 0 Yanıtla
  • Ömer Sancar: İnşallah ömür boyu çıkmaz ama ne kadar adalete güven var 3 0 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: GADDAR… 1 0 Yanıtla
  • mahsum Çelik: ya abi asın gitsin böylelerini yada mağdur ailelere teslim edin bakayım bı daha oluyormu böyle olaylar 0 0 Yanıtla

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