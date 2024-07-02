Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu

Geniş Video İzle

İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs, çimlere uzanıp parkta çocuğuyla oynayan kadına bakarak dakikalarca kendini tatmin etti. Mide bulandıran olayı fark eden mahalleli telefonla görüntüleri kaydettikten sonra şahsı yakalayıp tekme tokat dövdü.

02.07.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de bir çocuk parkında meydana gelen olayda, bir kadın çocuğu parkta oynarken kendisi de bankta oturarak çocuğunu izledi. O sırada kadının arkasına geçen bir kişi yerde çimlere uzanarak mastürbasyon yapmaya başladı.

ÖNCE TELEFONLA KAYDETTİLER

Şüphelinin kadına bakarak mastürbasyon yaptığını gören mahalleli, önce telefonla şüpheliyi kaydetti. Parktaki kadının gitmesinin ardından mahalleli şüphelinin yanına gittiler. Ardından gençler tarafından tekme tokat darbedilen şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.

KENDİSİNİ UYARAN GENÇLERE "KARIŞMAYIN" DEDİ

Şüpheliyi darbeden gençlerden Hasan Hüseyin, "Biz burada çalıştığımız iş yerinde temizlik yapıyorduk, kadın bankta otururken adam sapıkça hareketler yaptı. Bizde adamı o şekilde görünce dayanamadık çıktık, adamı dövdük kadında gitti. Adamı uyardık, 'Sen ne yapıyorsun' dedik, adamda bize, 'Karışmayın' dedi "diye konuştu.

Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu

Bahçelievler, İstanbul, Çocuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Akay Kayhan: Adalet olmayınca insanlar kendileri adaleti sağlamaya çalışıyor maalesef.. 91 7 Yanıtla
    ferhat eser: 100 tane suç kaydı olan şahıs dışarıda gezerse olacağı bu kardeş ne yapsın insanlar 75 2 Ramazan Gündoğan: Din kardeşimizi hoş görün. Ne var bunda. 1 2
  • Mesut Kaya: her haltı yiyeni tutuksuz yargılarsan ve ya ertelemeli ceza verirsen olacağı bu malesef 39 1 Yanıtla
  • Selim Sariali: birşeyler dönüyor ama ne kokusu çıkar yakında 23 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Ülke arınma gecesi filmine döndü 14 1 Yanıtla
  • Sami Göksu: bu durum karşısında ne denebilir adalet yok diyen zihniyet zamanında okullardan din kültürü ve ahlak bilgisini çıkarın diyen bir kitle vardı hani o kadın haklarını savunan av bayan vardıya değerli halkımız önce din kültürü ve arkasından ahlak gelir halkta ahlak kalmadı ise devlete suç atmayın 11 3 Yanıtla

18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:35:12. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement