Bakan Güler: Zap\'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

Zamanecocuk MUZAY:

Türkiye sınırlarına bakıyor.mu? Siz askerlerimizi Zor şartlar da dağlara çıkartıyorsunuz da asıl terörist sınırlara konuşlanmış Amerikan askerleri ve diğer ajanlar? Siz nasıl GAFLETİN İçerisinde Ülkeyi bataklığa sürüklediğinizi görmüyor musunuz? Bunda kasıt yoksa, ahmaklık var demektir! Herkes iman Tazelesin, bunu yine geçmişte olduğu gibi, necip Halk çözecek? Anlaşıldı..