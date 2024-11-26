Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir" ifadelerini kullandı. Bakan Güler bu yılın başından itibaren 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

26.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:33
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Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"2 BİN 564 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki başarısına değinen Bakan Güler "Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler: Zap\'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Zamanecocuk MUZAY:
    Halamı sineklerle uğraşacağız ve bitmeyen haşerelerin asıl bataklığı olan Batı desteğini ifşa etmeyeceğiz? Amerika sınırda asıl düşmanların orada, asıl terörist orada kardeşim. Siz hangi dansı yapıyorsunuz? Bırakın lafta kalmayı, harekete geçin HAREKETE, Amerika getiriyor dağlara teröristleri. Bitiremezsiniz bunları çünkü, onlarda çok terörist var öyle ki, Guetemala da ki hapishane ve özel kaplarda üretiyorlar Bitmez! Uğraşmayın. Yazık harcanan maliyete ve askerlerimize yazık! 10 5 Yanıtla
  • McA !:
    MHP ve AKP bunların elebaşı ile oturup konuşmak hatta Yüce Türk Meclisine davet etmiş kilit vursanız nolur ki , Ayrıca Süleyman bey in nasıl Bi hafızası varmış okadar kişinin ayakkabı numarasını nasıl aklında tutabilmiş vallahi tebrik ederim zekasına, hafızasına 7 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    tabii kendisi okumuş adam gebertildi diyemiyor. Biz deriz. 3 2 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    komik dimi bahçeli apo koltukta istiyor bunlar da hala btti fln dyor yeni bi çözüm süreci kesinlikle ülke girilecek unutmayın çıkarları icin 2 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Hedefe ulaşıldı mı tani 3 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    hep yalan ..gidip saymışlarmı yalan bunların kanına işlemiş 3 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye sınırlarına bakıyor.mu? Siz askerlerimizi Zor şartlar da dağlara çıkartıyorsunuz da asıl terörist sınırlara konuşlanmış Amerikan askerleri ve diğer ajanlar? Siz nasıl GAFLETİN İçerisinde Ülkeyi bataklığa sürüklediğinizi görmüyor musunuz? Bunda kasıt yoksa, ahmaklık var demektir! Herkes iman Tazelesin, bunu yine geçmişte olduğu gibi, necip Halk çözecek? Anlaşıldı.. 1 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin iti yine havlamiş 0 0 Yanıtla
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