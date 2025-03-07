Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel\'in kesin ölüm nedeni

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

"AŞIRI BİR HİPOTERMİSİ VARDI"

Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Allah rahmet eylesin. Gece 3'te Mimar Ece Hanımı kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Acı bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel'in gece yarısı 2. kez kalbinin durduğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAYBOLMASI SIRLARLA DOLU

Ece'nin ölümünün ardından da kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Yakınlarının verdiği bilgilere göre Gürel, tarot falı ve meditasyona ilgi duyuyor ve spiritüel olaylarla ilgileniyordu. Hatta spiritüel ve mistik bir özelliği olan ve kitlesel meditasyonu da içeren New Age tarikatına da ilgi duyduğu ileri sürüldü. Gürel'in Instagram'da 2 farklı hesabının olduğu, birinin kişisel hesabı olduğu diğerinin de falcılık üzerine olduğu da öğrenildi. Bu hesapta da kullanıcıların sorular sorduğu, işlerinin yoluna girmesini isteyip para karşılığı fal baktırıp kurşun döktürdüğü iddia edildi.