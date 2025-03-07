Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Geniş Video İzle

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

07.03.2025 14:23  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

"AŞIRI BİR HİPOTERMİSİ VARDI"

Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Allah rahmet eylesin. Gece 3'te Mimar Ece Hanımı kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Acı bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel'in gece yarısı 2. kez kalbinin durduğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

KAYBOLMASI SIRLARLA DOLU

Ece'nin ölümünün ardından da kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Yakınlarının verdiği bilgilere göre Gürel, tarot falı ve meditasyona ilgi duyuyor ve spiritüel olaylarla ilgileniyordu. Hatta spiritüel ve mistik bir özelliği olan ve kitlesel meditasyonu da içeren New Age tarikatına da ilgi duyduğu ileri sürüldü. Gürel'in Instagram'da 2 farklı hesabının olduğu, birinin kişisel hesabı olduğu diğerinin de falcılık üzerine olduğu da öğrenildi. Bu hesapta da kullanıcıların sorular sorduğu, işlerinin yoluna girmesini isteyip para karşılığı fal baktırıp kurşun döktürdüğü iddia edildi.

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel\'in kesin ölüm nedeni

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, 3-sayfa, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tuna Han:
    tarikat üyesi olduğunu açık açık söyleyen bir zat atama ile bakan oldu destek ile hastane zincirleri var şaka gibi yemin ederim özel hastanelerde ne denetim ne de bir yasa Akkoyunlular da alkış yapsın 47 75 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu arkadaş hala bakanlığa devam ediyor mu ya? Rezaletin de böylesi ! 30 19 Yanıtla
  • KADİR gerçekler:
    Depremde bile kaç gün soğukta kalan insanlar kurtuldu. Bu insan bulunduğunda canlı hayattaydi. Nasıl olduda bu kadar imkan varken 1 kişiyi bile kurtaramiyorsunjz. 14 12 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    oe Ferhat eser neredesin, bak baban burada sen yoksun evladım neredesin 9 8 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    bir hastalığımdan dolayı bulunduğum bölgede özel ve devlet gezmediğim hastane kalmadı hiçbiri teşhis koyamadı. yani diyeceğim o ki Allah kimseyi bu doktorların eline düşürmesin büyük çoğunluğu liyakatsız sınavsız mülakatla seçilen vasıfsızlar. 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
13:29 Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 16:52:05. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.