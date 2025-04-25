Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı? - Son Dakika
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Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?

Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı İstanbul'da en çok hasar alan ilçeleri açıkladı. Öte yandan Bakan Kurum, 6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşların 'Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil edileceğini duyurdu.

25.04.2025 21:21
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TV100 canlı yayınında, İstanbul depremine ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hasar ihbarı hangi ilçelerden geldi?

EN ÇOK HANGİ İL HASAR ALDI?

"Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi" diyen Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Depremin süresinin 13 saniye olması ivmesinin düşük olması sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadı. Hatırlarsanız Elazığ Sivrice'deki depremin büyüklüğü de böyleydi ama kısa sürmesi yıkımı engelledi.

Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi.

6539 bina hasarına ilişkin ihbar aldık. Bu binalardan 1473'ü hasarsız ve 101'i ise az hasarlı olarak tespit edildi. En fazla ihbar Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor. Hasar ihbarı dağılımına bakınca bu tablo ortaya çıkıyor. Hasarların ihbar yüzdesine bakınca yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan geliyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız.

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Doğal Afetler, Murat Kurum, İstanbul, 3-sayfa, Deprem, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Burak üstün:
    diğer yarısını nasıl ödeyecek bu millet 14 bin emekli 22 bin asgari ücretle karnını bile doyuramıyo nerede kalacak ne ödeyecek bu insanlar bu güne kadar 99 dan beri aldığınız deprem vergileri nerede 41 18 Yanıtla
  • osman şahin:
    İCRAAT SÖYLE NASIL BİR ÖNLEM ALIYORSUNUZ BIRAK HİKAYE ANLATMAYI 28 17 Yanıtla
  • Oner:
    Bence siz hiç konuşmayın 17 17 Yanıtla
  • Nacisule1:
    sen sus hiç konuşma 14 16 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    ne doğru düzgün kentsel dönüşüm yapabiliyoruz nede başka şeyleri öyle geri kalmışız ki anca yarısı bizden yarısı ondan bu zamana kadar hep siz yönetiyorsunuz ne yapabildiniz. 6 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    zenginler parası olan imkanı olan Beykoz a kaçıyor risksiz bölge Beykoz. hemde istanbul un en güzel ilçesi 100 m2 yer aliyim dedim hisseli 15 milyon tl dediler düşünün değerini Beykoz un 4 2 Yanıtla
  • silvan111:
    IKUKAR MUTLAKA İSTANBULDA TATİLE GİRMESİ LAZIM 2 3 Yanıtla
  • 343434aslan:
    ARKADAŞ BEN MÜTAHİT FİRMAMIZ VAR KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DAİRESAHİPLERİYLE ÇOK GÖRÜŞMELERE KATILDIK EN SONUNDA KENSEL YAPMAKTAN VAZ GEÇTİM İNSANLARI MEMNUN ETMEK ÇOK ZOR DAİREN BİRAZ KÜÇÜK OLSUN DERSİN KABUL ETMEZ BİRAZ PARA ÖDE DERSİN KABUL ETMEZ ANLAŞMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR YARIN DEPREMDE ZARARGÖRSE HEP BAŞKASINA BAHANE BULUR AÇGÖZLÜ KOMŞUSUNADA SEBEB OLUYOR DEVLET DESTEGİ VARKEN FAYDALANMAK GEREK 0 0 Yanıtla
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