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Depremzedelerin yeni konutları için çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika
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Depremzedelerin yeni konutları için çalışmalar hızla devam ediyor

Deprem bölgesindeki ihya ve inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin taleplerini dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyor. Bakan Özhaseki, depremzedelerin isteği üzerine evlerin eşlerinin ve çocuklarının mezarlarına yakın bölgelerde yapılması talimatını verdi.

06.01.2024 - 20:08,  Güncelleme: 20:15
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Asrın felaketinin hemen ardından deprem bölgesinin ihya ve inşası için başlatılan çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Devlet, bütün kurumlarıyla depremin yaralarının sarılması ve bölgenin hızla ayağa kaldırılması için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmaları için yoğun mesai yapıyor. Açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Mehmet Özhaseki, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşaatı tamamlanan kalıcı konutları yerinde inceledi. Depremzedelerin en kısa sürede TOKİ eliyle yapılan depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli konutlara kavuşacağını belirten Bakan Özhaseki, "Bir an önce evleri yapıp vatandaşımızı oturtmaya gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de gece gündüz demeden depremzede vatandaşlarımız için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, 'Eşimin, çocuğumun mezarına yakın oturmak istiyorum' diyen depremzede kadınların isteğini geri çevirmedi

EŞLERİNİN VE ÇOCUKLARININ MEZARINA YAKIN EV İSTEDİLER

Bakan Mehmet Özhaseki, İslahiye'deki TOKİ Afet Konutları ziyareti sırasında depremzedeler ile de görüştü. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özhaseki, yanına gelen 2 depremzedenin taleplerini dinledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşlerini ve çocuklarını kaybeden Elif Duran ve Ayşe Şahin, Bakan Özhaseki'den TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarından verilecek evlerinin eşlerinin ve çocuklarının mezarlarına yakın bölgeden olmasını istediler. Kimselerinin kalmadığını ve akrabalarıyla aynı binada yaşamak istediklerini belirten depremzede kadınların talebi üzerine Bakan Mehmet Özhaseki, AFAD Başkanı Okay Memiş ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşerek konuyla ilgilenmeleri için talimat verdi.

Bakan Özhaseki, "Her bir depremzede kardeşimiz bize emanettir. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı geri getiremeyiz ama onların emanetleri Elif ve Ayşe gibi nice kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.

Bakan Özhaseki, bir depremzede ailenin de evine misafir oldu. Aile ile sohbet eden Bakan Özhaseki, bölgede yapılan konutlar hakkında da bilgi verdi. Depremzedeler, konutları çok beğendiklerini ifade ederek Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti. Bakan Mehmet Özhaseki, ayrıca helikopter ile Nurdağı ve İslahiye'de yapımı süren deprem konutlarını havadan inceledi.

Depremzedelerin yeni konutları için çalışmalar hızla devam ediyor
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Son Dakika 3.Sayfa Depremzedelerin yeni konutları için çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelerin yeni konutları için çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika
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