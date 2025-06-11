Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerinde 70 dakika süren kalp masajı sonrası hayata döndürülen Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Ancak 66 saat süren yaşam mücadelesinin ardından Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da hayatını kaybetti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zeyrek'in vefatına ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bakan Tunç, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekilile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını hatırlattı.
Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporu aktaran Tunç, 6 kusuru şöyle sıraladı:
Yılmaz Tunç, "Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı - Son Dakika
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