Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı? - Son Dakika
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Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Y. ile ilgili gelen soruya, "Tutuklama bir istisnadır bir tedbirdir. Tutuklama sebepleri vardır. Katalog suçlar vardır. Her olayda hemen tutuklama olmuyor. Bazı olaylarda da neden tutuklama olmadı diye tepki oluyor. Tutuklamaya karar veren hakim." yanıtını verdi.

24.08.2024 13:50
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Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y. ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tutuklama bir istisnadır bir tedbirdir. Tutuklama sebepleri vardır. Katalog suçlar vardır. Her olayda hemen tutuklama olmuyor. Bazı olaylarda da neden tutuklama olmadı diye tepki oluyor. Tutuklamaya karar veren hakim." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN DİLRUBA Y. AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y.'nin neden tutuklandığı sorusuna yanıt verdi.

Bakan Tunç: Dilruba'nın tutuklanması istisna, bir tedbirdir
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"TUTUKLAMA BİR İSTİSNADIR, TEDBİRDİR"

Bakan Tunç, "Tutuklama bir istisnadır bir tedbirdir. Tutuklama sebepleri vardır. Katalog suçlar vardır. Her olayda hemen tutuklama olmuyor. Bazı olaylarda da neden tutuklama olmadı diye tepki oluyor. Tutuklamaya karar veren hakim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Dilruba Y.'nin tutukluluğuna dün itiraz edilmişti.

Bakan Tunç\'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı? - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Ozgur Gursel: Gün gelir devran döner adelet yerini bulur 106 24 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Satım alınmış adalet bakanı adalet konusudur . dünyanın tüm hukuk kurallarını ezbere bilsen ne fayda 67 21 Yanıtla
  • Köylü Dayı: laf kalabalığı anlaşılır bir üslup yok 76 10 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Eleştiriye tahammülleri yok. İstiyorlar ki kayıtsız şartsız herkes yapılanları kabullensin itiraz etmesin düşüncesini söylemesin. Bunun adına da demokrasi diyorlar. Eleştiriler lehlerine olduğu zaman senden iyisi yok günün birinde de biri çıkıp kral çıplak dediği zaman soluğu içeride alıyor. 62 21 Yanıtla
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  • Ersin Çerkes: Her konuşan vatandaşı böyle içeri atacaksanız hiç yaşamayalım bu ülkede 42 16 Yanıtla
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