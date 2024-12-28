Bakan Tunç: Narin davasında verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, abi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Verilen kararın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir" diyen Tunç, "Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"KARARIN GECİKMEDEN VERİLMESİ ÖNEMLİDİR"

Tunç açıklamasının devamında ise "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı açıklamalarını, "Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadeleri ile tamamladı.