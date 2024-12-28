Bakan Tunç: Narin davasında verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir - Son Dakika
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Bakan Tunç: Narin davasında verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Narin Güran cinayeti davasında verilen cezalara ilişkin açıklama yaptı. Tunç yaptığı açıklamada, ''Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir'' ifadelerini kullandı.

28.12.2024 22:51  Güncelleme: 23:06
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, abi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Verilen kararın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Masum kızımız, 8 yaşındaki Narin evladımızın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını vermiştir" diyen Tunç, "Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesi milletimiz için büyük bir beklenti haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"KARARIN GECİKMEDEN VERİLMESİ ÖNEMLİDİR"

Tunç açıklamasının devamında ise "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı açıklamalarını, "Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadeleri ile tamamladı.

Bakan Tunç: Narin davasında verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Tunç: Narin davasında verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Abuzer Yavuz:
    SAYIN BAKAN BEN OLSAM İSTİFA EDERİM 62 33 Yanıtla
    Fatih IŞIKLI:
    niye Abzer Beg? şeyine mi bastı senin? damarına. 1 7
  • Mustafa Sagdic:
    kizilay baskani kizi icin neden adalet yerini bulmuyor ? polatlar icin neden toplumun vicdanina bakilmiyor ?? 78 5 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Artık inandırıcılığınız kalmadı. Göven siz siniz artık gene masum insana oldu olan 38 28 Yanıtla
  • monşer null:
    Adalet yerini buldu Bakanım 22 28 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Bir de millet vicdanında asgari ücret bir yer bulsa bir de sizin vicdanınızda yer bulsa 33 9 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    varsayımlara göre sonuçlandı somut delil yok 21 9 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci:
    benim anlamadim şey milletin vicdanina goremi karar vermesi lazimdi hakimin adalet ne derse o mu olmasi lazim birakin bu adaletli is yapiyoruz ayaklarini 21 7 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    konuştu ilk okul çocuğu suçluyu bulamadınız şüphe varsayımıla ceza verdiniz kabul edin rezil oldunuz 22 5 Yanıtla
  • Metin Ozbayrak:
    somut bir delil olmadan bu şekilde karar vermek hiç doğru değil bence 16 9 Yanıtla
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