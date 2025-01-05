Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek

Geniş Video İzle

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetinin ardından yürütülen soruşturma ve yargı sürecini değerlendirdi. Soruşturmanın şeffaflıkla yürütüldüğünü belirten Tunç, "Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" dedi.

05.01.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken itirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"DELİLLER SANIKLARIN SUÇLARINI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDU"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cinayetin ardından yürütülen soruşturma ve yargı sürecini değerlendirdi. Cinayetle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç "Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

"GEREKÇELİ KARAR TARTIŞMALARI BİTİRECEK"

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Bakan Tunç, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Bu karar, milletimizin vicdanını tatmin etmiştir. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME SÜRECİ BAŞARIYLA YÜRÜTTÜ"

Davanın iki duruşmada ve gecikmeksizin sonuçlandığının altını çizen Bakan Tunç, "Kamuoyundan aldığımız izlenim, mahkemenin süreci başarıyla yürüttüğü yönündedir ve gecikmeksizin verilen karar, adaletin yerini bulduğu bir durumdur." ifadelerini kullandı.

DELİL KARARTMA SORUŞTURMASI

Narin Güran cinayetinde delil karartma konusunda başka bir soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Tunç, " Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, delil karartma konusunda ayrı bir soruşturma yürütüyor. Bu soruşturmada şu ana kadar 8 kişi tutuklandı. Bittikten sonra o konuda da gerekli iddianame düzenlenecektir" dedi.

Bakan Tunç\'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek

Yılmaz Tunç, Narin Güran, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Sagdic:
    Kızılay başkanı kızı ölümcül kazaya sebebiyet vermişti ne oldu ?? Polatlar neden dışarda ?? 0 0 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    bıktık bunda yeter gaylin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:23:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.