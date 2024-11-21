Bakan Yerlikaya: 32 hanımefendi ikazımıza uymadan kapıya adam gelince açmış, içeride vurulmuş - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 32 hanımefendi ikazımıza uymadan kapıya adam gelince açmış, içeride vurulmuş

Bakan Yerlikaya: 32 hanımefendi ikazımıza uymadan kapıya adam gelince açmış, içeride vurulmuş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde kadın cinayetlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Yerlikaya "İlk defa söylüyorum koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi şuradaki ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu" ifadelerini kullandı.

21.11.2024 09:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Yerlikaya, kadın cinayetlerine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi; " KADES, 18 Mart 2018'de Süleyman Bakan döneminde mükemmel bir uygulama başlamış. Olaya en yakın hareket halindeki adam işini bırakıyor, oraya gidiyor. Böyle bir talimat var. Akdeniz Parlamenter Assemblesi'nin Paris'teki 15. Genel Kurulu'nda KADES, ödül alıyor. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2021 yılında 100 bin kadın nüfusuna göre kadın cinayeti ortalama oranı: 1,1; 2022 yılında 1,2 olmuş. Maalesef dünyada yukarıya doğru bir yükseliş trendi var, bunu BM söylüyor. Kadın şiddetle ilgili sıfır tolerans diyoruz. 2022'de 284, 2023'te 309, 2024'ün ilk 10 ayında 276 tane kadın cinayeti var.

"KORUMA KARARI ALDIĞIMIZ KADINA BELGE İMZALATIYORUZ"

Elektronik kelepçeyle ilgili kapasite sorunuz yok. Bin 500 olan kapasiteyi 5 bine artırabiliriz hızlıca, bu konuda bir sorunumuz yok. Biz koruma kararı aldığımız kadına bir belge imzalatıyoruz. Koruma kararı aldıktan sonra belgedeki 11 maddeyi polisler okuyor. 'Seni korumaya aldık ama buna riayet et' diyor. Diyor ki mesela, 'Şüphelinin size yaklaşması halinde en yakın korunaklı yere geçerek kolluktan direkt yardım iste. Şüpheliyle sakın yüz yüze görüşme.' Çünkü tecrübe ile sabit. Bunların hepsini onlara okuyoruz. Haftada bir gün muhtara 'buraya gelip giden var mı' diye soruyoruz. İstihbarat artık ona takılıyor. İlk defa söylüyorum koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi şuradaki ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu."

CHP VE DEM PARTİLİ VEKİLLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

CHP'li ve DEM Partili vekiller, bu açıklamaları üzerine Bakan Yerlikaya'ya "Kadınları suçlamak ne kadar kolay" diye tepki gösterdi. Yerlikaya da vekillere, "Sen kimden yanasın? Biz kadını koruyoruz" dedi. Bakan Yerlikaya, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasıyla ilgili soruya, "Aziz milletimizin AFAD'a güvenerek vermiş olduğu 'paranın faizleri nereye gidiyor' sorusunu sordunuz. 16 milyar 107 milyon 806 bin 723 liralık faiz üç kamu bankasının hesabına yatıyor. Bu faizler olduğu gibi aynı hesapta kalıyor. Bunların hepsini de gelip Sayıştay denetliyor" diye yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanı, Politika, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 32 hanımefendi ikazımıza uymadan kapıya adam gelince açmış, içeride vurulmuş - Son Dakika

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