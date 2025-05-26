22 bin 45 polis tek tuşla atandı! En çok polis birinci bölgeye - Son Dakika
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22 bin 45 polis tek tuşla atandı! En çok polis birinci bölgeye

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22 bin 45 polis tek tuşla atandı! En çok polis birinci bölgeye
26.05.2025 10:39  Güncelleme: 10:57
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22 bin 45 polis tek tuşla atandı! En çok polis birinci bölgeye
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Binlerce polis adayının ve polisin merakla beklediği atamalar Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama programında gerçekleştirildi. Yeni sistemle polislerin görev puanına göre atanacağını belirten Yerlikaya, 20 bin polis atamasının tek tuşla yapıldığını söyledi. Yerlikaya ayrıca polis puanlarının 4 kritere göre belirlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama Programı'nda konuştu. BakanYerlikaya: "2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

PUANLAR 4 KRİTERE GÖRE BELİRLENDİ

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Polislerimiz görev puanlarına göre göre atanacak. 4 kritere göre ortaya çıkan puanlar personelin görev puanını oluşturacak. Zor şartlarda görev yapan personele puan avantajı geliyor. İstanbul gibi nüfuslu yerlerde ve şark görevindeki personele daha fazla puan verilerek atamada avantajlı olması sağlanıyor.

2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; Birinci Bölgeden İkinci Bölgeye 7 bin 983, İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye 12 bin 355, İkinci Bölgeden yine İkinci Bölgeye 1.707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Az sonra bu işlemlerimiz bitecek. Personelimiz atama yerlerini 15 dakika içinde personel bilgi sisteminde öğrenecek.

Bakan Yerlikaya'nın katıldığı kura töreninde 20 bin polisin ataması yapıldı

Artık atamalar SMS ile de bildirilecek. Atamalardan sonra, 1 saat içinde personelin telefonuna SMS gelecek. Emniyetin nerede ihtiyacı varsa o ihtiyaca göre atama ve yer değişimi sağlanacak. bu sistemle atamalar daha adil olacak ve eşitlik-şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecek."

"ATAMASI YAPILAN PERSONELİMİZE YENİ GÖREV YERLERİNDE BAŞARILAR"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.

  • Jandarma Genel Komutanlığı'nda 1.874 Subay, 9 bin 15 Astsubay, 2 bin 557 Uzman Jandarma ve 23 bin 240 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin;
  • Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin ve
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin atamaları yapıldı.

Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Rabbim sizleri korusun, gözetsin. Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında; denizde, karada, sınırda görev yapan Kahraman Polisimiz, Kahraman Jandarmamız ve Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir."

22 bin 45 polis tek tuşla atandı! En çok polis birinci bölgeye

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Son Dakika 3.Sayfa 22 bin 45 polis tek tuşla atandı! En çok polis birinci bölgeye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa kemal ünal:
    Akepe nin yeni kadroları 9 13 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    okadar çok polis var ama nedense yok gibi eskiden elma soymak için çakı taşımaya korkardık kahveler birahaneler ve bunun gibi yerlerde sürekli üst araması olurdu bundan 15 yıl öncesinden bahsediyorum sonra ne olduysa bu uygulama kalktı ve o zaman bu kadar poliste yoktu çok ilginç değilmi :) 9 6 Yanıtla
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