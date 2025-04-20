Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

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Ehliyetini kaptıran sürücüler için af geleceği iddiası kamuoyundaki sıcaklığını korurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bazı basın yayın organlarında da yer alan haberleri kesin bir dille yalanladı. Bakan Yerlikaya "Sürücü affı konusu, kesinlikle gündemimizde yok. 19 Nisan 2025 itibari ile ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısı 689 bin 946" dedi.

20.04.2025 10:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dönemde gündeme gelen sürücü affı iddialarını yalanlayarak "Kesinlikle gündemimizde yok. 19 Nisan 2025 itibari ile ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısı 689 bin 946" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim: "Sürücü affı" konusu, kesinlikle gündemimizde yok. 19 Nisan 2025 itibari ile "ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen" sürücü sayısı 689 bin 946.Peki bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı?

Çünkü;

499 bin 88 sürücünün ehliyeti,

  • Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları,
  • Alkol ölçüm testini reddettikleri için;

28 bin 461 sürücünün ehliyeti,

  • 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları,
  • 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları,
  • 3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları,
  • Drift yaptıkları ve
  • Kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için;

162 bin 397 sürücünün belgesi ise;

Adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı.

Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da:

Trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar.

Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak.

Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir.

Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir.

Ve bu yüzden, Kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız."

Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok
Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok
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İçişleri Bakanı, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • xpwzxtzxjq:
    süresiz el koyulsun. özellikle uyuşturucu ve alkollulerin. ne yani onlar zıkkımlanacak diye neden masum insanlar ölsün. Ne affı sağlık raporu şartı koyulsun bu zararlı maddeleri bıraktıkları netleşirse ehliyetleri verilsin. 53 7 Yanıtla
  • abdulah tan:
    kuralları bilmiyorsan öğren , öğrenmiyorsan trafiğe çıkma . dünya sadece sana ait bi yer değil ! 30 4 Yanıtla
  • Hakan Birdoğan:
    İstersen kendi başına karar verme reisine danış Seçim yaklaşınca görecez gundeminiz de varmı yokmu 22 5 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    hayatınız yalan yakında af çıkar tesisinden habersiz siz helaya bile gidemezsiniz 17 8 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    olmasın kesinlikle insan olsunlar önce 12 3 Yanıtla
  • murat gmx:
    boş yapıyor 9 5 Yanıtla
  • Ahmet Yaman:
    Allah'ın huzurunda şahit olacaz kesinlikle kimseyi hiç bir şekilde afetmediginizi takı seçim yaklaşinca seçim yatırımı olarak kullanana kadar 10 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    yani var 7 1 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    şuan af yok seçime doğru olur klasik 3 2 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Kaldı3 sene Sonra ne sen kalırsın ne tvitlerin geçmişe bak örneklerle dolu 1 1 Yanıtla
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