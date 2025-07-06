Bakan Yerlikaya yangın bölgesinde: 228 konut ağır hasarlı

Türkiye günlerdir yurdun dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele ediyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ödemiş'te yangından etkilenen mahallelerde yaptığı incelemelerin ardından Karadoğan Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu.

"YANGINDAN HEMEN SONRA HASAR TESPİTLERİNİ YAPTIK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "İlk andan itibaren kurum ve kuruluşlarımız büyük mücadele örneği verdi. Köklü teşkilatımız AFAD da yangında ve sonrasında hizmetlerini yapıyor. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Yangından hemen sonra hasar tespitlerini yaptık. Kesin tespitler için çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada da değerlendirmeler bitti. Yarın itibariyle tamamlanacak.

30'ar milyon lira kaynak gönderdik valiliğimize. Geçici barınma olarak içinde klima, elektrik ocakları, buzdolabı olan konteynerler temin edeceğiz. Talep edenlere bunları kurduk. Bunları verdik veriyoruz.

İZMİR YANGINLARINDA 228 KONUT AĞIR HASARLI

İzmir genelinde ön hasar tespitleri ile ilgili çalışmalarla 228 konut, 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD TOKİ koordinasyonunda hak sahipleri netleşince 5-6 ay içinde hak sahiplerine anahtarlarını teslimini yapacağız. Ahırların da yapımını yapacağız.

Destek ödemeleri ile ilgili şu ana kadar zarar tespiti yapılanlara 16 milyon lira ödedik. Pazartesi sabah veya en geç salı günü ödemelerini yapacağız.

Tarım zararları ile ilgili il tarım müdürlüğünün çalışması var. Bu biraz zaman alıyor. Nerede kayıtlı yeriniz varsa arkadaşlarımız gelip tespitini yaptıktan sonra destek ödemesi yapılacak. Aile Bakanlığı'nın da eşya zarar ödemelerine başlayacak.

"EN FAZLA 6 AY İÇİNDE ANAHTAR TESLİM EDECEĞİZ"

Asrın felaketi depremden bugüne 250 bininci anahtar teslimini geçen ay yaptık. Buradaki bütün hasarlı yapıları da en fazla 6 ay içinde daha güzelini yapıp teslim edeceğiz.

Buradaki yolla ilgili şikayetler için protokol yapacağız. Bu yolu inşallah doğru bir noktaya getireceğiz. Anlayışınız için teşekkür ediyorum.

"RÜZGAR OLMASA, NEM DÜŞMESE, SICAKLIK YÜKSELMESE YANGIN 10 GÜN SÜRMEZDİ"

Zor bir 10 gün yaşadınız. Bu gördüğünüz, gördükçe üzüldüğünüz yanan yerler Orman Bakanı'mız ve mesai arkadaşları sayesinde tamamına fidanlar dikilecek. Eğer rüzgar bu kadar hıza ulaşmasaydı, nem böyle düşmese, sıcaklık böyle yükselmese yangın 10 gün sürmezdi ve yangın kısa sürede sönerdi."

İZMİR ÖDEMİŞ YANGINI

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Yangına müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir (39) şehit olmuş, aynı bölgede görev yapan orman işçisi Ragıp Şahin (45) yaralanmıştı. Şahin, İzmir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine rağmen şehit olmuştu. Ayrıca yangında alevler arasında kalan yatalak hasta İbrahim Erkan (81) isimli vatandaş da hayatını kaybetmişti.