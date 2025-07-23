Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı\'dan ilk açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "24 kişi yangının arasında kaldı. 5 orman işçisi ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik" açıklamasını yaptı.

BAKAN YUMAKLI'DAN İLK AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalan 10 kişinin şehit olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kameralar karşısına geçen Yumaklı bir hayli üzüntülü olduğu görülürken, konuşmakta zaman zaman zorlandı.

5 ORMAN İŞÇİSİ VE 5 AKUT GÖREVLİSİ ŞEHİT

Bakan Yumaklı, rüzgarın bir anda yön değiştirdiğini, alevlerin arasında kalan 24 kişinin yaralandığını söyledi. Bakan Yumaklı 5 orman işçisi ve 5 AKUT mensubunun şehit olduğunu belirtti.

"ANİDEN DEĞİŞEN RÜZGAR, ALEVLERİN YÖNÜNÜ ÇEVİRDİ"

Bakan Yumaklı şunları söyledi: "Ülkemizde 11 büyük yangın çıktı, olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyon'a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlerin yönünü çevirmesi ile yangının içinde kaldılar.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1, Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırına gelen 1 olmak üzere 7 yangınla mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve hava değişkenlikleri bizi bekliyor. 86 milyon vatandaşımız ekstra dikkat. Başka söyleyecek söz bulamıyorum, 1 Haziran'dan itibaren bundan bahsettik, çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağ olsun."