Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı\'dan ilk açıklama geldi
23.07.2025 21:18
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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı\'dan ilk açıklama geldi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'deki orman yangınında rüzgarın bir anda yön değiştirmesiyle 24 kişinin alevlerin arasında kaldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, "5 orman işçisi kardeşimizi ve 5 AKUT mensubu kardeşimizi kaybettik. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "24 kişi yangının arasında kaldı. 5 orman işçisi ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik" açıklamasını yaptı.

BAKAN YUMAKLI'DAN İLK AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalan 10 kişinin şehit olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kameralar karşısına geçen Yumaklı bir hayli üzüntülü olduğu görülürken, konuşmakta zaman zaman zorlandı.

5 ORMAN İŞÇİSİ VE 5 AKUT GÖREVLİSİ ŞEHİT

Bakan Yumaklı, rüzgarın bir anda yön değiştirdiğini, alevlerin arasında kalan 24 kişinin yaralandığını söyledi. Bakan Yumaklı 5 orman işçisi ve 5 AKUT mensubunun şehit olduğunu belirtti.

"ANİDEN DEĞİŞEN RÜZGAR, ALEVLERİN YÖNÜNÜ ÇEVİRDİ"

Bakan Yumaklı şunları söyledi: "Ülkemizde 11 büyük yangın çıktı, olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek yangınlara karşı koyduk. Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyon'a geçen yangınla alakalı 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevlerin yönünü çevirmesi ile yangının içinde kaldılar.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1, Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırına gelen 1 olmak üzere 7 yangınla mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve hava değişkenlikleri bizi bekliyor. 86 milyon vatandaşımız ekstra dikkat. Başka söyleyecek söz bulamıyorum, 1 Haziran'dan itibaren bundan bahsettik, çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik, milletimizin başı sağ olsun."

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Uğur BOZKURT:
    Bi istifa edin de, gerçekten üzüldüğünüzü birkez olsun görelim yaaa. Ne yüzsüzsünüz. Ama uğursuzluklarınız ilk seçimde bitecek İnşaAllah. 98 50 Yanıtla
    Bucak Bodrum:
    Uğur bu kadar yolsuzlukta chp den kaç kişi istifa etti ? 15 21
  • mesut:
    Hükümet Derhal Seçim Kararı Alıp İSTİFAA Etmelidir. 81 53 Yanıtla
    ali tartan:
    Bi s git yaaa 10 14
    Bucak Bodrum:
    hırsızlar sıramı bekliyor ?? 13 10
  • ismail akca:
    Kesinlikle ihmal 82 20 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Devletin tüm kademeleri çürümüş durumda. Halimiz beter de beter keyfimiz paşada yok 63 28 Yanıtla
    ali tartan:
    Çürüyen tek şey senin A. Anladın sen 7 19
  • mustafa sagdic:
    utanmiyorda bunu konuşurken. c.baskanligina uçak filosu Kuranaa kadar acil afetler için filo kuraydiniz. şu olaylar CHP döneminde olsa kaos olurdu. şaka gibiler 48 20 Yanıtla
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