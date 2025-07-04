İzmir'de çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı, İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçeleri ve 7 bölgedeki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından binlerce vatandaşımız etkilenirken; ormanlık alanlarımız da yangınlarda kül oldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda: İzmir/ Buca, İzmir/ Ödemiş, Bursa/ Yenişehir, Eskişehir/ Seyitgazi, Balıkesir/ Savaştepe, Kahramanmaraş/ Andırın, Çanakkale/ Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır" dedi.
Yumaklı açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Muğla/ Milas, Manisa/ Saruhanlı BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam etmektedir.
Hatay/ Dörtyol'da 16.19'da çıkan yangınına ekiplerimiz 16.30'da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir.
Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden #YeşilVatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
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