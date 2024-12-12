Bakanlığın gıda sahtekarları listesinde bu kez lahmacuncular ön planda

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzayıp giden "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni firmalar eklenmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' başlığı ile yayınladığı, içine eklenen zararları maddelerle vatandaşların sağlığını tehdit eden firmaları ifşalamaya devam ediyor. Lahmacunun içine "Tek Tırnaklı Eti", "Kanatlı Eti", "Sakatat" konulduğu tespit edildi.