Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı - Son Dakika
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Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Taklit ve tağşiş yapan, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan şirketlere bu kez lüks bir restoran eklendi. Zorlu Center'da İtalyan mutfağı olarak hizmet veren Eataly'de "Mozzarella Di Bufala (%100 manda sütünden mozarella)" isimli üründe inek sütü tespit edildi.

07.03.2025 12:14  Güncelleme: 12:45
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Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınlamaya başladı. Hilelerle vatandaşların sağlığını tehlikeye atan şirkete yenileri eklendi. Bakanlığın listesine 6 Mart itibarıyla 35 ürün daha eklenmiş oldu. Böylelikle ürün sayısı toplam 1346'ya yükseldi.

MANDA SÜTÜNDEN MOZARELLADA İNEK SÜTÜ ÇIKTI

Daha önce baklavadan fıstık yerine ay çekirdeği, kaşar peynirinden bitkisel yağ ve sucuktan kanatlı eti çıkmıştı. Son güncellemede listede yer alan lüks bir restoran dikkat çekti. İstanbul'da Zorlu Center'da bulunan ve İtalyan mutfağı olarak hizmet veren Eataly'de "Mozzarella Di Bufala (%100 manda sütünden mozarella)" isimli üründe inek sütü tespit edildi. Ayrıca, restoranın menüsünde 690 liraya salatanın bulunması ve makarnaların ortalama 600 lira olması dikkat çekti.

Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı
Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Zorlu Center, 3-sayfa, Güncel, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tuna Han:
    Zorlu holdinge yavaş yavaş çöküyor ekp tehlike çanları çalmaya başladı ramazan oruç dinden gündeme getirdiler şimdi karalama kampanyası yarın da fetocu olur bunlar buraya yazıyor pılını pırtını topla kaç koçum geride kalan kalsın içeri girmekten iyidir sdsfsd 8 8 Yanıtla
  • Tuna Han:
    villa Umut tarım ve orman bakanlığı her gün onlarca paylaşıyor gıdada hile yapanların bu zamana kadar firmaların ismini mı paylaştılar olduğu yerin adını mı 0 0 Yanıtla
  • Savaş Öztürk:
    tühh ya yıllardır bize manda sütü yerine inek sütü satmışlar tühh ya :)) 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Tuna Han, Zorlu’ya ait bir Avm’de bulunan özel rest işletmesindeki inek sütü detayını Zorlu Holding mi denetlemeli sence? Ne alaka şimdi kurduğun cümle :) Eately de sağlam ve lezzetli hizmet sunar normalde, yazık olmuş. 0 0 Yanıtla
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