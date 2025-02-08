Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiği 'Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakanlık yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

08.02.2025 18:54  Güncelleme: 19:22
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'da çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği"Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Geçtiğimiz haftalarda Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu öne sürüldü.

Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı

BAKANLIKTAN İDDİALARA YANIT

Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan bakanlık, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir" açıklamasından bulundu.

Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı

22 KİŞİ TUTUKLANDI

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın da olduğu 22 kişi tutuklandı.

Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Güvenlik, 3-sayfa, Turizm, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakanlık 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin kaçak olduğu iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Sagdic:
    helal olsun bakanlığa. bak birde işini yapmiyor diyorsunuz. adam yalnlamis kaçak değil demiş DHA ne yapain 32 6 Yanıtla
  • SEZER ÖZTOP:
    Bırakın kaçak muhabbetini önemli olan milleti diri diri yakan kişiler ne ceza alacak 11 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Olan oldu giden gitti ne yazık ki 9 1 Yanıtla
  • murat2069:
    kaç kat var yetgilinin haberi yok ruhsat veriliyor kultur bakanın haberi yok bu adam muhtardanmı izin almış yapmış hazine koruma devlet arazisine bu oteli suçlu kim aşçımı allah rahmet etsin o olenlere ahirette yoneticilerin yakasına yapışacaklar 9 0 Yanıtla
  • Apple User:
    burada 1. suçlu il özel idare çünkü iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam 2. suçlu bu ruhsatın altında yangın iyeterlilik belgesini veren Bolu belediye itfaiyesi 3. suçlu ise Turizm bakanlığı bu belgelere güvenerek ama yetkin olmayan bakanlık kontrolörü 4. gizli suçlu ise bütün yönetmelik ve genelgeleri çıkaran ama kimin yeni yönetmelikleri kontrol etmeyeceğini belirtmeyen olan iş kazasında salaga yatan çalışma bakanlığı 1 7 Yanıtla
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