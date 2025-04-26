İstanbul'un Fatih ilçesinde, yabancı uyruklu bir bakıcının küçük bir bebeğe uyguladığı şiddet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bakıcının bebeği tekmelediği, tokatladığı ve boğmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
Ekol TV'de yer alan habere göre; şikayet üzerine devreye giren polis ekipleri, kısa sürede kimliği belirlenen bakıcı Maftuna'yı gözaltına aldı. Bakıcının işkencesine maruz kalan bebek ise koruma altına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakıcı dehşeti kamerada! Tekmeledi, tokatladı, yetmedi boğmaya çalıştı - Son Dakika
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