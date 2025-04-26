Bakıcı dehşeti kamerada! Tekmeledi, tokatladı, yetmedi boğmaya çalıştı

yunus emre ozmen:

Hakkıyla bakıcılığı yapan insanlar da var bu gerizekalıları neye göre alıyor aileler anlamıyorum.Psikolojik testini zorunlu kılıp sadece bundan geçenler bakıcı olmalı vicdansız insanlar nasıl bulunuyor bilmiyorum. En büyük suç tabiki de ailede...