Bakıcının rahatlığı faciayla bitti! Timsahın tek hamlesi yetti

Namibya'nın Epalela bölgesinde yaşanan akıl almaz bir olayda, bir timsahın kuyruğunu çekerek onu kışkırtan 41 yaşındaki sınır güvenlik görevlisi Simson Paulus, hayvanın saldırısına uğradı.

Etaka su birikintisi kenarında meydana gelen olayda Paulus, etraftakilerin tüm uyarılarına rağmen 3 metre uzunluğundaki Nil timsahını rahatsız etmeye devam etti. Önce timsahın kuyruğunu çeken, ardından ellerini hayvanın sırtına koyan adam, kendini büyük bir tehlikenin içinde buldu.

Saniyeler içinde öfkelenen timsah, aniden başını çevirerek Paulus'un sol kolunu güçlü çeneleriyle yakaladı. Şans eseri timsah adamı bıraktı, ancak Paulus'un kolu parçalanmış ve diş yaralarından kan akmaya başlamıştı.

Olay sonrası Paulus, Outapi Hastanesi'ne gitmek zorunda kaldı ve yaraları için çok sayıda dikiş atıldı. Doktorların açıklamasına göre durumu şu an stabil.

Bölge meclis üyesi Festus Petrus, olayı şöyle anlattı: "Adam timsahın kuyruğunu çekenlerin arasındaydı ve uzak durması için defalarca uyarıldı. Ellerini timsahın sırtına koyunca, hayvan aniden başını çevirip kolunu kapmayı başardı. Eğer timsah daha önce bir taksi çarpması nedeniyle yaralanmış olmasaydı, bu adam muhtemelen hayatta olmazdı."

Olay sonrası gelen Çevre ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, timsahı muayene etti ve önceden geçirdiği trafik kazasından kaynaklanan iç yaralanmaları nedeniyle onu uyutma kararı aldı.

Bakanlık sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, halka önemli bir uyarıda bulundu: "Yaban hayatına, özellikle de yırtıcı hayvanlara dokunmak kesinlikle yasaktır. Vahşi hayvanlarla karşılaştığınızda uzak durmalı ve ilgili yetkililere haber vermelisiniz."

Nil timsahları Afrika'nın en tehlikeli yırtıcılarından biri olarak kabul ediliyor. 6 metreye kadar uzayabilen ve 90 kilograma ulaşabilen bu hayvanlar, kıtada her yıl yaklaşık 1000 kişinin ölümüne neden oluyor.