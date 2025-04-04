Bakıcının rahatlığı faciayla bitti! Timsahın tek hamlesi yetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakıcının rahatlığı faciayla bitti! Timsahın tek hamlesi yetti

Bakıcının rahatlığı faciayla bitti! Timsahın tek hamlesi yetti

Namibya'nın Epalela bölgesinde, bir timsahın kuyruğunu çeken 41 yaşındaki sınır güvenlik görevlisi Simson Paulus, timsahın saldırısına uğradı. Etaka su birikintisi kenarında meydana gelen olayda, Paulus'un timsahın kuyruğunu çekmesi ve sırtına dokunması sonucunda timsah öfkelendi ve Paulus'un kolunu ısırdı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Paulus'un durumu stabil.

04.04.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Namibya'nın Epalela bölgesinde yaşanan akıl almaz bir olayda, bir timsahın kuyruğunu çekerek onu kışkırtan 41 yaşındaki sınır güvenlik görevlisi Simson Paulus, hayvanın saldırısına uğradı.

Etaka su birikintisi kenarında meydana gelen olayda Paulus, etraftakilerin tüm uyarılarına rağmen 3 metre uzunluğundaki Nil timsahını rahatsız etmeye devam etti. Önce timsahın kuyruğunu çeken, ardından ellerini hayvanın sırtına koyan adam, kendini büyük bir tehlikenin içinde buldu.

Saniyeler içinde öfkelenen timsah, aniden başını çevirerek Paulus'un sol kolunu güçlü çeneleriyle yakaladı. Şans eseri timsah adamı bıraktı, ancak Paulus'un kolu parçalanmış ve diş yaralarından kan akmaya başlamıştı.

Olay sonrası Paulus, Outapi Hastanesi'ne gitmek zorunda kaldı ve yaraları için çok sayıda dikiş atıldı. Doktorların açıklamasına göre durumu şu an stabil.

Bölge meclis üyesi Festus Petrus, olayı şöyle anlattı: "Adam timsahın kuyruğunu çekenlerin arasındaydı ve uzak durması için defalarca uyarıldı. Ellerini timsahın sırtına koyunca, hayvan aniden başını çevirip kolunu kapmayı başardı. Eğer timsah daha önce bir taksi çarpması nedeniyle yaralanmış olmasaydı, bu adam muhtemelen hayatta olmazdı."

Olay sonrası gelen Çevre ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, timsahı muayene etti ve önceden geçirdiği trafik kazasından kaynaklanan iç yaralanmaları nedeniyle onu uyutma kararı aldı.

Bakanlık sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, halka önemli bir uyarıda bulundu: "Yaban hayatına, özellikle de yırtıcı hayvanlara dokunmak kesinlikle yasaktır. Vahşi hayvanlarla karşılaştığınızda uzak durmalı ve ilgili yetkililere haber vermelisiniz."

Nil timsahları Afrika'nın en tehlikeli yırtıcılarından biri olarak kabul ediliyor. 6 metreye kadar uzayabilen ve 90 kilograma ulaşabilen bu hayvanlar, kıtada her yıl yaklaşık 1000 kişinin ölümüne neden oluyor.

Bakıcının rahatlığı faciayla bitti! Timsahın tek hamlesi yetti
Bakıcının rahatlığı faciayla bitti! Timsahın tek hamlesi yetti
Bakıcının rahatlığı faciayla bitti! Timsahın tek hamlesi yetti

Hayvanlar, Güvenlik, Namibya, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakıcının rahatlığı faciayla bitti! Timsahın tek hamlesi yetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    KAŞINMIŞ 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

12:15 Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
11:13 Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
11:02 Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı
10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
16:48 Rakam dudak uçuklatıyor Galatasaray’da Kadıköy zaferine dev prim Rakam dudak uçuklatıyor! Galatasaray'da Kadıköy zaferine dev prim
16:44 İsrail Başbakanı’nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu
16:30 Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
16:29 Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
16:26 Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 12:38:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bakıcının rahatlığı faciayla bitti! Timsahın tek hamlesi yetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement