Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada - Son Dakika
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Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada

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Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda ilerleyen iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında sürücülerden biri aracıyla diğerinin önünü kesti. İki sürücü arasında yaşanan kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

02.12.2024 08:55  Güncelleme: 09:02
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Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda iki sürücünün trafikte yol kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, cumartesi günü öğle saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında, sürücülerden biri aracıyla diğer aracın önünü kesti. Aracından inen sürücü diğer sürücünün camına yumruk attı. Aracının camı yumruklanan sürücü bir süre sonra aşağı indi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücüleri araya giren vatandaşlar ayırdı. O anlar başka bir sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakırköy\'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Türk Ak:
    ARKADAN GELENLER PEKİ NEDEN O ADAMA SALDIRIYOR 3 VS 1 mi yani birde o kadın 1.48 boyuyla neden araya giriyor abi yumruk yumruga kavgada kim ölmüş ki ? KADINLARA SESLENİYORUM KORKMAYIN BU KADAR BIRAKI. AKIŞINA YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 2 11 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Kavga edenleri döverek ayıran tek milletiz seviyorum bu milleti çok şanslıyız . 4 0 Yanıtla
  • Nicola:
    Vah vah 0 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Ya bizene bu sallakların kavgasından bu şiddet haberlerini niye veriyorsunuz Toplumu şiddet eğilimli yapıyorsunuz Hiç mi iyilik güzellik yardımseverlik haberi bulamıyorsunuz Bütün kanallarda şiddet haberleri Piskolojimiz bozuldu 1 0 Yanıtla
  • tuba kolyiğit:
    arkadaşlar çalan şarkı nee yaaaa?????? 0 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Robot gibi yapay zeka gibi bir ses duydum. Kavga!!! Yok lunapark... 0 0 Yanıtla
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