Bakırköy\'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada

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Yönetmelik çıktıktan sonra koltuklarına oturmuyorlar! Bir kez daha iş bırakacaklar

Katil de oldu hamile de kaldı!

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda iki sürücünün trafikte yol kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, cumartesi günü öğle saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında, sürücülerden biri aracıyla diğer aracın önünü kesti. Aracından inen sürücü diğer sürücünün camına yumruk attı. Aracının camı yumruklanan sürücü bir süre sonra aşağı indi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga tekme ve yumruklarla birbirine saldıran sürücüleri araya giren vatandaşlar ayırdı. O anlar başka bir sürücü tarafında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.