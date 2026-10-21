Balıkesir Bandırma\'da motosiklet tır dorsesine çarptı, motokurye hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Emre Özen (30) yönetimindeki 10 AGN 891 plakalı motosiklet, Havaüssü Kavşağı istikametinden Korozman Kavşağı yönüne seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde duran 22 ACC 084 plakalı aracın arkasında bulunan 22 ADS 386 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Özen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Emre Özen'in motokuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.