Balıkesir Bandırma'da motosiklet tır dorsesine çarptı, motokurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir Bandırma'da motosiklet tır dorsesine çarptı, motokurye hayatını kaybetti

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Balıkesir Bandırma\'da motosiklet tır dorsesine çarptı, motokurye hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lastiği patlayan motosiklet, emniyet şeridinde duran tırın dorsesine çarptı ve motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler inceleme yaptı; sürücünün motokuryelik yaptığı öğrenildi, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Emre Özen (30) yönetimindeki 10 AGN 891 plakalı motosiklet, Havaüssü Kavşağı istikametinden Korozman Kavşağı yönüne seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde duran 22 ACC 084 plakalı aracın arkasında bulunan 22 ADS 386 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Özen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Emre Özen'in motokuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletBalıkesir3. SayfaİncelemeBandırmaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Bandırma'da motosiklet tır dorsesine çarptı, motokurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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