Balıkesir-Bursa Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı - Son Dakika
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Balıkesir-Bursa Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Balıkesir-Bursa Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Balıkesir-Bursa karayolu üzerinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın paniğe yol açtı. İ.H. yönetimindeki 60 BD 471 plakalı otobüsün arka kapı merdiven bölümünde çıkan yangın sebebiyle otobüs durdu. Yangın kısa sürede söndürülürken, yolcuların yaralanmadığı ve dumandan etkilenmediği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.05.2024 11:57
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Balıkesir-Bursa karayolu üzerinde, seyir halindeki otobüste çıkan yangın paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Bursa karayolu üzerinde İ.H. yönetimindeki 60 BD 471 plakalı otobüsün Susurluk ilçesinden geçtiği sırada arka kapı merdiven bölümünde yangın çıktı.

Balıkesir-Bursa Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

İçerisinde 20 yolcusu bulunan otobüs Susurluk Atatürk Parkı mevkiinde yangın sebebiyle durdu. İlk belirlemelere göre kahve makinesinin elektrik aksamından çıkan yangın sebebiyle otobüsün bagaj kısmı kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürmeyi başardı. Yolcuların yaralanmadığı ve dumandan etkilenmediği otobüs yangınında araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir-Bursa Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Ulaşım, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir-Bursa Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı - Son Dakika

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