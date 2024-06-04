Balıkesir'de 78 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de 78 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Balıkesir\'de 78 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Balıkesir'de bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 78 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde gerçekleştirdiği 4 operasyon sonucunda, çeşitli ülkelerden gelen 78 düzensiz göçmen ve organizatör oldukları tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Organizatörlerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.06.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 78 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 27 Mayıs – 2 Haziran 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 4 operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 37 Afganistan, 18 Sudan, 16 Suriye, 4 Yemen, 1 Türkmenistan, 1 İran ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen ile birlikte organizatör oldukları tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı da yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 78 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
09:50 Sıcaklık 40 dereceyi buldu Hizbullah’ın roket yağmuru İsrail’i yangın yerine çevirdi Sıcaklık 40 dereceyi buldu! Hizbullah'ın roket yağmuru İsrail'i yangın yerine çevirdi
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:25:36. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 78 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement