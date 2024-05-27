Balıkesir'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Edremit, Marmara ve Erdek ilçelerinde gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda 5 Suriye ve 3 Mısır uyruklu olmak üzere toplamda 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

27.05.2024 17:28
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Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde son bir haftada Edremit, Marmara ve Erdek ilçelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına gitme hazırlığında olan 5 Suriye ve 3 Mısır uyruklu olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise: "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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