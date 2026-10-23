Balıkesir\'de İvrindi-Edremit yolunda devrilen tır ulaşımı durdurdu, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in İvrindi ile Edremit ilçelerini bağlayan karayolu üzerinde devrilen tır ulaşımı durdurdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edremit istikametinden Balıkesir yönüne seyir halinde olan bir çekici tırın virajda dorsesinin devrilmesi ve karşı şeritten gelen araçları da etkilemesi sonucu 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralanan araç sürücüsü E.Y. (47), İvrindi Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.