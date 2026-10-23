Balıkesir\'de İvrindi-Edremit yolunda devrilen tır ulaşımı durdurdu, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de İvrindi-Edremit yolunda devrilen tır ulaşımı durdurdu, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edremit'ten Balıkesir yönüne giden çekici tırın virajda dorsesi devrildi, karşı şeritten gelen araçları da etkileyen kazaya 2 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralanan 47 yaşındaki sürücü İvrindi Devlet Hastanesine sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ile Edremit ilçelerini bağlayan karayolu üzerinde devrilen tır ulaşımı durdurdu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edremit istikametinden Balıkesir yönüne seyir halinde olan bir çekici tırın virajda dorsesinin devrilmesi ve karşı şeritten gelen araçları da etkilemesi sonucu 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Yaralanan araç sürücüsü E.Y. (47), İvrindi Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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