Balıkesir'de İvrindi-Edremit yolunda devrilen tır ulaşımı durdurdu, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de İvrindi-Edremit yolunda devrilen tır ulaşımı durdurdu, 1 kişi yaralandı

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Balıkesir\'de İvrindi-Edremit yolunda devrilen tır ulaşımı durdurdu, 1 kişi yaralandı
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Edremit'ten Balıkesir yönüne giden çekici tırın virajda dorsesi devrildi, karşı şeritten gelen araçları da etkileyen kazaya 2 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralanan 47 yaşındaki sürücü İvrindi Devlet Hastanesine sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ile Edremit ilçelerini bağlayan karayolu üzerinde devrilen tır ulaşımı durdurdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edremit istikametinden Balıkesir yönüne seyir halinde olan bir çekici tırın virajda dorsesinin devrilmesi ve karşı şeritten gelen araçları da etkilemesi sonucu 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralanan araç sürücüsü E.Y. (47), İvrindi Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
BalıkesirOtomobil3. SayfaEdremitİvrindiGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de İvrindi-Edremit yolunda devrilen tır ulaşımı durdurdu, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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