Balıkesir\'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
10 Ağustos'taki 6.1'lik ana şokun ardından Sındırgı merkezli yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.
