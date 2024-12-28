Balıkesir'de bulunan mühimmat fabrikasında 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi. Patlama sonrası fabrikada çökme yaşanırken, 7 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 10 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı. Tutuklananlar arasında şirketin müdür vekilinin de bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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