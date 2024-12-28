Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı

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Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

28.12.2024 21:29
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Balıkesir'de bulunan mühimmat fabrikasında 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi. Patlama sonrası fabrikada çökme yaşanırken, 7 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 10 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı. Tutuklananlar arasında şirketin müdür vekilinin de bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir\'deki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mrtymn null:
    1 ay sonra sadece gariban İş güvenliği uzmanı tutuklu kalır! Soma'da oldugu gibi. Yaptırım yetkisi olmayan devlet tarafından korunmayan görevi sadece danişmanlik olan ama işverenin sallamadigi kişi iş güvenliği uzmanlarıdir. 12 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    patron akepeli olunca patrona birşey yapılmıyor tabii ki 6 4 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    başka kim var acaba. kesin iş güvenliği uzmanı da vardır. önlemleri almak onun yetkisinde değildir. herşeyi tam olsa da alıyorlar. kanun öyle demiyor ama 6 2 Yanıtla
    mrtymn null:
    Bu yoruma dislike atan şrfsizdir net 2 0
  • Astor2 null:
    hukuk tarafsız ise patron tutuklanmalıdır. 8 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    asıl patronun tutuklanması lazım değil mi 6 1 Yanıtla
  • Serkan Yolcu:
    iş güvenliği uzmanı maalesef her seferinde olduğu gibi günah keçisi ilan edilmiştir, fabrika sahibi işveren, devlet, belediye, iş müfettişi işletmenin faaliyetlerine onay veren herkes suçsuz bir tek kırmızı baretli kişi suçlu düşündürücü?? 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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