Balıkesir Edremit'te elektrikli battaniyeden çıktığı sanılan yangında ev yandı - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te elektrikli battaniyeden çıktığı sanılan yangında ev yandı

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Balıkesir Edremit\'te elektrikli battaniyeden çıktığı sanılan yangında ev yandı
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Balıkesir Edremit\'te elektrikli battaniyeden çıktığı sanılan yangında ev yandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki adam bakkala giderken evinde elektrik battaniyesinden çıktığı değerlendirilen yangın çıktı. İtfaiye alevleri bitişik evlere sıçramadan söndürdü; ev kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın bakkala gittiği sırada evinde elektrik battaniyesinden kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Dereli Mahallesi'nde tek başına yaşayan 60 yaşındaki E.T.'nin bakkala gittiği ve evde kimsenin bulunmadığı esnada ikametten dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri diğer evlere sıçramasını önledi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 ekip yangına müdahale ederken, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, bitişikteki komşu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşlı adam ise bakkaldan döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu. Elektrik battaniyesinden çıktığı değerlendirilen yangında evin tamamı yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ve olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaİtfaiyeEdremitGüncelYaşamSon Dakika

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