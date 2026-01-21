Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

21.01.2026 18:23  Güncelleme: 18:31
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. İlçede son olarak 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini, olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem fırtınasının hala etkisini sürdürdüğü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. İlçede son olarak 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 18.11'de meydana gelen depremin yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD yaptığı açıklamada, depremde olumsuz bir durumun kaydedilmediğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

