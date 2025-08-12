Balıkesir\'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar

onur dilbaz:

Yahu neden binayi yapan adam tutuklaniyor anlamiyorum ki.bu binayi inceleyen gorevli muhendis ,denetimci kimse o neden tutkklanmiyor .biri aciklasin ALLAH PEYGAMBER askina .Arkadas tum depremlerde ayni senaryo mutahit yakalandi ,bilmem o bu su .yabu bu ulkede binalari inceleyen bi denetleme kurumu yokmu .yanlis bisey yapmissa ozaman denetlenip duzeltilmesi gerekmiyormu zaten .o zaman suclu binayi yapanmi , denetimi denetim gibi yapmayanmi .

