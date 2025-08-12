Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar - Son Dakika
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar

12.08.2025 21:53  Güncelleme: 22:39
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı, müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı.

DEPREMDE YIKILAN BİNA SAHİBİ TUTUKLANDI

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlığın karşısında bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi. Bina sahibi tutuklanırken, müteahhidi ise konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı.

SINDIRGA'DA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • onur dilbaz:
    Yahu neden binayi yapan adam tutuklaniyor anlamiyorum ki.bu binayi inceleyen gorevli muhendis ,denetimci kimse o neden tutkklanmiyor .biri aciklasin ALLAH PEYGAMBER askina .Arkadas tum depremlerde ayni senaryo mutahit yakalandi ,bilmem o bu su .yabu bu ulkede binalari inceleyen bi denetleme kurumu yokmu .yanlis bisey yapmissa ozaman denetlenip duzeltilmesi gerekmiyormu zaten .o zaman suclu binayi yapanmi , denetimi denetim gibi yapmayanmi . 22 1 Yanıtla
    TC Metin Buzkan:
    Galiba kolonlar kesilmiş 0 0
  • 12345:
    Belli ki yapı sahibi, aşağıdaki işyeri için kolon kesmiş, anlamayanlar yorum yapıyor.. 6 2 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Bina sahiplerinin tutuklanma muhabbetini anlamıyorum.. Ruhsatı kim veriyor, eski bir bina ise, denetimini yapmak kimin görevi.. Neden ilk müteahhitler ve bina sahipleri sorumlu tutuluyor.. Sıkıntı varsa kontrol et, ruhsat verme, yıktır.. 7 0 Yanıtla
    Mustafa Kaya:
    önce usule uygun yapılıyor ruhsatı alıyor sonra kolon kesme filan yapılıyor denetleyen denetlediğimde herşey usulüne uygundu derse mütahitte denetleyen de muaf duruma düşüyor, bina sahibi içeri alınacak baştan beri mimarın çizdiği projeye göre yapılmayacak yine mülk sahibi suçlu duruma düşüyor 0 0
  • adem ciftci:
    sahibinin ne suçu var ki? yapanı bulun 3 1 Yanıtla
    Hasan Özgün:
    Burası Türkiye. Suçu işleyen asla ceza almaz 1 0
    Mustafa Kaya:
    niye mülk sahibi bostan korkuluğu mu mimarın çizdiği plana göre yapılmasa yada usulüne göre yapıldı sonradan kolon kesilmesine mülk sahibi izin verdiyse kim içeri alınması lazım 0 0
  • 1500Ayda:
    gercekten bu işi debetleyeni denetyeceksin ki zincirleme bi 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.