"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar - Son Dakika
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"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar

"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar

Kağıthane'de 3 kişi apartmanın giriş katında oturan komşusunun evine taşlarla saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi polis çağırınca taraflar tekme tokat birbirine girdi.

09.04.2025 00:26
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İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'nde olduğu öğrenilen iki taraf arasında iddiaya göre 'sigara izmariti atma nedeniyle' tartışma çıktı.

'Balkona neden izmarit attınız' dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar

TAŞLARLA SALDIRDILAR

Dışarı çıkan 3 kişi bir anda eline aldığı taş parçalarıyla apartmanın giriş katındaki daireye saldırdı. Saldırganlardan biri parke taşı alarak evin camına attı. Bunun üzerine dairede oturan kişi de polis ekiplerine ihbarda bulundu.

'Balkona neden izmarit attınız' dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar

POLİSİN YANINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polisi gören dairede oturan kişi de dışarı çıktı. Bu kez de taraflar polisin yanında tekme tokat birbirine girdi. Ortalığın karıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'Balkona neden izmarit attınız' dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar

"DURDUK YERE BİZE SALDIRDILAR"

Saldırıya uğrayan Sinan Alhan, "Yaklaşık 3 aydır devam eden bir süreç, kapımıza dayanıp sigara izmariti attığımızı iddia ediyorlar. Biz yapmadık dedikçe, bizim kapımızı çalmaya devam ettiler. Öncesinde bir iki kez daha tartışmıştık. Sonunda dün geldiler kapımıza dayandılar, ben misafirlerimi içeriye alırken cam, kapı ve pencereleri taşladılar. Sonra polis gelince aramızda arbede yaşandı. Komşularımız durduk yere bize saldırdılar. Camımızı ve penceremizi kırdılar. Bizi darbetmeye yaralamaya çalıştılar. Biz de durumdan şikayetçiyiz. Polisler gelince de durmadılar saldırdılar. Polisler gelince aramızda o arbede yaşandı. Sürecin takipçisiyiz şikayetçi olduk. Onlar da bizden şikayetçi olduklarını belirttiler. Müşteki durumda olan biz olduğumuz için sonuçlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Balkona neden izmarit attınız' dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar - Son Dakika

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