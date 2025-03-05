Bankta oturan iki kardeşi öldüren şüpheliden "oruç" savunması - Son Dakika
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Bankta oturan iki kardeşi öldüren şüpheliden "oruç" savunması

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Adana'da bankta oturan 16 ve 17 yaşındaki iki kardeşi çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren şüphelinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim. Öldürme amacım yoktu" dediği öğrenildi.

05.03.2025 12:03
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Kiremithane Tren İstasyonu'nda 3 Mart saat 17.30 sıralarında vahşet yaşandı. İddiaya göre; işten çıkan Azat Tabağ (24) dinlenmek için tren istasyonundaki bir banka oturdu.

BANKTA OTURAN İKİ KARDEŞİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra evine gitmek için yürümeye başlayan Tabağ, karşı bankta oturan Murat (17) ve kardeşi Ahmet Eren Doğu (16) ile göz göze gelince aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre; Doğu kardeşlerin küfretmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabağ, çıkan arbedede cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler kanlar içinde kalırken, Azat Tabağ kaçtı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınan Doğu kardeşlerin cenazeleri, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ORUÇ OLDUĞUM İÇİN KENDİMDE DEĞİLDİM"

Şüpheli Azat Tabağ, bir süre ara sokaklarda saklandıktan sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Tabağ'ın sorgusunda, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim. Öldürme amacım yoktu. Arbede sırasında bıçağı rastgele salladım. Olayın ardından bıçağı çalılığa attıktan sonra kaçtım" dediği öğrenildi. Tabağ'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bankta oturan iki kardeşi öldüren şüpheliden "oruç" savunması

Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bankta oturan iki kardeşi öldüren şüpheliden 'oruç' savunması - Son Dakika

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