Bartın'da 3 kişiyi dolandıran 2 şüpheli Sakarya'da yakalandı, tutuklandı

Bartın'da adaklık hayvan satın alma bahanesiyle 3 kişi dolandırıldı. Sakarya'da yapılan operasyonla 2 kişi gözaltına alınırken, kesilen hayvanların etleri de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Merkez ilçesine bağlı Dallıca, Akçamescit ve Epçilerkadı köylerinde hayvancılıkla uğraşan 3 vatandaşın adaklık hayvan satın alma bahanesiyle toplam 15 koyununun ve 10 tavuğunun bedeli ödenmeden dolandırılarak alınması üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelenerek, şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç tespit edildi. Şüphelilerin 4 gün önce Epçilerkadı köyünde yeniden hayvan temin etmeye çalıştıklarının belirlenmesi üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve jandarma istihbarat ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheliler O.Ü. ve H.A., Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde etlerin teslim alınması sırasında düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.