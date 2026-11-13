Bartın'da kenevir kurutan şebekeye operasyon düzenlendi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bartın'da kenevir kurutan şebekeye operasyon düzenlendi, 2 kişi gözaltına alındı

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Bartın\'da kenevir kurutan şebekeye operasyon düzenlendi, 2 kişi gözaltına alındı
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Bartın\'da kenevir kurutan şebekeye operasyon düzenlendi, 2 kişi gözaltına alındı
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Bartın'da çamaşır askısında kurutulan kenevirin esrara dönüştürüldüğü 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 2 kilo 100 gram esrar ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

Bartın'da çamaşır askısında kenevir bitkisini kurutarak esrara dönüştüren şebekeye yapılan operasyonda 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde 2 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise hasadı yapılan kenevir bitkilerinin, çamaşır askısının üzerinde kurutularak, esrara dönüştürüldüğünü tespit etti. Toplamda 2 kilo 100 gram ağırlığında esrar maddesi ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla bağlantılı 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bartın'da kenevir kurutan şebekeye operasyon düzenlendi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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