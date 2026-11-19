Bartın- Kastamonu karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini bağlayan karayolunda kuvvetli yağışların ardından heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen, ağaç, kaya ve toprak parçaları nedeniyle yol yaklaşık 2 saat önce yol ulaşıma kapandı. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması esnasında da heyelan devam ederken, heyelan anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi