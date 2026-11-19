Bartın-Kastamonu karayolunda heyelan nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat önce kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Ulus ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçelerini bağlayan karayolu, kuvvetli yağışların ardından heyelan nedeniyle yaklaşık 2 saat önce ulaşıma kapandı. Yola düşen ağaç, kaya ve toprak parçaları nedeniyle kapanan yolda ekipler çalışma başlatırken, heyelan anları telefonla kaydedildi.
Bartın- Kastamonu karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini bağlayan karayolunda kuvvetli yağışların ardından heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen, ağaç, kaya ve toprak parçaları nedeniyle yol yaklaşık 2 saat önce yol ulaşıma kapandı. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması esnasında da heyelan devam ederken, heyelan anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi
Kaynak: İHA
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