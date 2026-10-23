Bartın Kozcağız\'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı, sürücü yaralandı

Bartın Kozcağız'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir otomobilin büyükbaş hayvana çarptığı kazada sürücü yaralandı ve hayvan telef oldu. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç ve ineğin yoldan alınmasıyla ulaşım yeniden açıldı.
Bartın'ın Kozcağız beldesinde otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralanırken, büyükbaş hayvan telef oldu
Edinilen bilgiye göre, Kozcağız'dan Ellibaş köyüne giden kara yolun Dırazlar mevkii altında A.D. idaresindeki 74 DM 981 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine Kozcağız Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı A.D., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.
Kazanın ardından kontrollü sağlanan ulaşım, araç ve ineğin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. yaralı sürücünün sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.
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