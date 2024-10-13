Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe - Son Dakika
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Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

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Başakşehir'de bir alışveriş merkezi önünde gerçekleşen ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklama olayında yeni gelişmeler yaşandı. Polis, olayın organize bir şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerine 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi. Olayın organize bir şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerine polis, çalışmalarını sürdürüyor.

13.10.2024 18:47  Güncelleme: 19:04
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Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırmış, 3 kişinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansımıştı. Polis saldırının organize şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde dururken, gözaltına alınan zanlılardan birinin terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı belirlendi.

POLİS 4 ZANLI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Kayaşehir'deki AVM'nin önünde E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E'yi (14) bıçakla yaralayan ve Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan M.G. ile olay günü irtibat kuran yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

DEAŞ'A ÜYE OLMAKTAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden A.M, R.M. ve D.D, Kayabaşı Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alınırken, ilçede bir spor salonunda antrenör olarak çalışan R.M'nin, terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi. Olay günü zanlı A.M'den 1000 dolar alan M.G'nin parayı aynı gün annesi N.G'ye teslim ettiği, bir iş yerinden 3 gigabayt internet paketi satın aldığı ve bir saat sonra da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın organize gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duran polis, zanlılardan A.I.S'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

NE OLMUŞTU?

Olay, Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki M.G. Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı. Saldırıda yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E.'nin tedavileri sürüyor.

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
Başakşehir\'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mert çelik:
    mıllet sokaga cıkamıcakmı devlet nerede 70 6 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    gene mülteci mi? 43 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu deaşlinin ne işi var turkiyede bunlara tarikatlar yardım ediyordur kesin 38 8 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Yabancı uyruklu 4 şahıs...Memleketin geldiği hale bakın....!Bakın bu yabancı uyruklu insanların bu kadar kolay suç işlemeleri bu ülkenin kanunlarını ve devletini tanımamaktır...Bu tür eylemde bulunanlara bu ülkede barınma hakkı veremezsiniz.Derhal sınırdışı edilmelidirler... 44 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Yüzde yüz ya ortadogulu yada yobaz şeriat aşığı 29 15 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    MUZ CUMHURİYETİ olduk. ne adalete güven var ne insanların can güvenliğine doldurun ülkeyi nerde savaş var çağırın ülkeye 30 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Daesh Tayyib Erdoğan tarafindan destekleniyor 6 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    kaç günlerdir hep böyle haber sonra piskojik rahatsızlik diye geçiştirip kapatıyorlar nerdee bu devlet kardeşim 6 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    yine mülteci yine mülteci iç cephe çökmek üzere tek derdiniz türkiye harici baska ulkelere yardim etmek 0 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    akp hariç kim adayligini koyarsa secimlerde oyum ona cocugumuzu bakkala bile gonderemez olduk 0 0 Yanıtla
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