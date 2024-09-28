Başarısızlıklarını itiraf ettiler

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Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 41 bin 534 masum sivili katleden İsrail, son iki haftadır Lübnan'ı yoğun şekilde hedef alıyor. Hizbullah'a karşı yaptığını söylediği saldırılarda şimdiye kadar 540 insan hayatını kaybetti. Lübnan'a eskiden bu yana yakın ilgi gösteren Fransa ise ABD ile öncülük ettiği 21 günlük ortak bir ateşkes çağrısı yaptı.

ATEŞKES ÇAĞRISI GÖSTERMELİK Mİ?

Bu ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Ortak açıklamada "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez, daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının." denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yine İsrail'e, Gazze ve Lübnan'da düzenlediği katliamlar nedeniyle tek kelime etmeden ucu açık ateşkes çağrısında bulunurken "Fransa, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına karşı çıkıyor." sözleriyle yetindi.

ÇAĞRI BAŞARISIZ OLDU, ORTALIK YANGIN YERİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'da geçici ateşkes sağlanması yönündeki ortak çağrıyı memnuniyetle karşıladı. Mikati, asıl önemli olanın, İsrail'in uluslararası kararları uygulamaya bağlı kalması olduğunu söyledi. İsrail, ABD ve Fransa'nın gündeme getirdiği 21 günlük geçici ateşkes teklifini reddetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna kuzeyde, Lübnan'a yönelik tüm gücüyle saldırılarına devam etmesi talimatı verdi.

Hemen ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD dahil hiçbir gücün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "durduramayacağı" için duyduğu üzüntüyü dile getirmekle yetindi.

İSRAİL İLE AB ARASINDA YENİ KRİZ Mİ?

Ancak Borrell'in eleştiri bile olamayacak bu hafif sözleri İsrail hükümetince hazmedilemedi. Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Borrell'i antisemitik olmakla suçladı. Borrell, 13 Eylül'de de "istenmediği gerekçesiyle" İsrail ziyaretini iptal etmişti. Borrell, 2006'daki İsrail-Lübnan savaşına ilişkin BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 1701 sayılı, Lübnan'da ateşkes sağlanması için alınan kararın üzerinden yaklaşık 20 sene geçmesine rağmen uygulanmadığı için de Birleşmiş Milletler'i eleştirdi.

200 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını son 3 haftada yoğunlaştırmış olsa da 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Devam eden çatışmalarda can kaybı artarken, güneydeki İsrail sınırında yaşayan 200 bini aşkın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ateşkes çağrılarının başarısız olması, İsrail'in Lübnan sınırına yönelik yeni tank sevkiyatı, uluslararası kamuoyunda daha büyük bir savaş söylemleri, bölge halkında endişeyi artırıyor. İnsanlar, olası büyük savaş öncesi evlerini terk ederek başkent Beyrut'a sığınmak zorunda kalıyor.