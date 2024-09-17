Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti

Geniş Video İzle

Bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha! Olayın adresi bu kez Ordu oldu. 55 yaşındaki Nuh Ç. sokakta yürüdüğü esnada başıboş köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

17.09.2024 01:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 55 yaşındaki Nuh Ç.'nin başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde adamın köpeklerle yaşadığı dehşet anları tüyler ürpertti.

ADAM BAĞIRARAK ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Korgan ilçesi Merkez Mahalle Dip Sokak'ta meydana geldi. Nuh Ç. isimli bir kişi yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokak üzerinde bulunan 4 köpekten 3'ü Nuh Ç.'nin üzerine yürümeye başladı. Köpeklerden ikisi saldırıp ısırdı. Köpeklerle bir süre mücadele eden Nuh Ç., bağırarak çevredekilerden de yardım istedi. Sokak köpeklerinin kol ve bacak kısmından yakaladığı Nuh Ç. yere düştü. Mahalle sakinlerinin yüksek sesle bağırması üzerine ürken köpekler kaçtı.

Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti

HASTANEYE GİTTİ SAĞLIK DURUMU İYİ

Köpeklerin saldırısından sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirtilen Nuh Ç.'nin ayakta tedavisinden sonra taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti
Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti

Güvenlik Kamerası, Hayvan Hakları, Sokak Köpeği, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hanefi Çukur:
    5.6 tane bizim mahalledede var. geçen gün sokak kedisini aralarına alıp parcaladilar kediyi. uzerlerine yürüdüm ama nafile. belediyeyi aradık malasef hayvanlar hala ortalikta geziyorlar. 90 8 Yanıtla
  • Ankara null:
    uyutun hepsini 66 9 Yanıtla
  • Zafer K:
    belediyeye dava açsın. 68 3 Yanıtla
  • ahmet ak:
    hayvan hakları kadar insan hakları konuşulmuyor,tabi bazı insan hayvanlaaar hariç 48 6 Yanıtla
  • Alper Elma:
    birebir dovusselerdi adam belki kazanırdı 2 48 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    okullar açıldı bundan sonra Gürün köpek saldırılarını siz 33 5 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    hayvan severleri çağırın sahip çıksınlar başı boş dolasmalarina izin vermesinler yoksa cezayı onlara kesin devlet yetkilileri 24 4 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    nerde bu hayvan savunucu yobazlar izlesinler bu videoları 22 5 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Hayvanseverler adama kabahat bulurlar şimdi.Daha durun okullarda açıldı çok görecez böyle haberleri. 13 2 Yanıtla
  • bülent C.:
    Belediyeye maddi ve manevi dava açsın kanun var çıkmış uygulamak zorundalar. Hakkınızı arayın yoksa belediyeler işlerini yapmayacak. 10 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
15:52 Düğüne ’’patlama’’ molası Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti Düğüne ''patlama'' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti
15:50 Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu
15:45 Hindistan’da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı Hindistan'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı
15:21 Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 11:52:25. #1.11#
SON DAKİKA: Başıboş sokak köpeği dehşeti anbean kamerada! Bağrışları sokağı inletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement