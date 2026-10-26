Basın Ekspres Yolu'nda kilitlenen trafikte ambulans emniyet şeridine ulaştı - Son Dakika
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Basın Ekspres Yolu'nda kilitlenen trafikte ambulans emniyet şeridine ulaştı

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Basın Ekspres Yolu\'nda kilitlenen trafikte ambulans emniyet şeridine ulaştı
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Basın Ekspres Yolu'nda akşam saatlerinde trafik kilitlendi, acil vakaya yetişmeye çalışan ambulans yoğunlukta zorlandı. Dron görüntülerinde ambulansın zikzak çizdiği, fermuar sisteminin yetersiz kaldığı ve emniyet şeridine ulaştığı görüldü.

Basın Ekspres Yolu'nda kilitlenen trafikte ilerlemeye çalışan ambulansın saniyelerle yarışı dron ile görüntülendi. Sürücülerin "fermuar sistemi" oluşturma çabaları yoğunluk nedeniyle yetersiz kalırken, ekiplerin yaşam mücadelesi kameraya yansıdı.

İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biri olan Basın Ekspres Yolu'nda akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı, acil bir vakaya yetişmeye çalışan sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Trafiğin adeta durma noktasına geldiği saatlerde çekilen dron görüntüleri, kentin ulaşım çilesinin insan hayatını nasıl tehlikeye atabileceğini gözler önüne serdi. Görüntülerde, bir ambulansın yoğun araç kalabalığı arasında ilerleyebilmek için zikzaklar çizdiği anlar yer aldı. Duyarlı sürücülerin, yol vermek amacıyla "fermuar sistemi" oluşturmaya çalıştığı, ancak trafikteki aşırı yoğunluk ve araçların sıkışık düzeni nedeniyle bu kuralın her zaman uygulanamadığı net bir şekilde görüldü.

Saniyelerin bile hayati önem taşıdığı bu zorlu dakikalarda, sürücülerin koordineli bir şekilde yol açma gayreti ve ekiplerin yoğun çabası kameralara yansıdı. Görüntünün devamında kısmen de olsa fermuar sisteminin kurulmasıyla rahatlayan yolda emniyet şeridine ulaşılan anlar dikkat çekti. Emniyet şeridine geçmeyi başaran ambulans, hızla seyrederek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
Basın Ekspres Yolu3. SayfaOtomobilİstanbulTrafikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Basın Ekspres Yolu'nda kilitlenen trafikte ambulans emniyet şeridine ulaştı - Son Dakika
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