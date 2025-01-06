Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri hiç kuşkusuz ki başıboş köpekler... Bunun son örneğini Ankara'da kaydedilen görüntülerle bir kez daha gördük.
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde bir vatandaş yolda yürürken başı köpek sürüsünün saldırısına uğradığı görülüyor. O esnada korkuya kapıldığı görülen vatandaş kendi çabasıyla saldırıya karşı koymaya çalışırken, yoldan araçlarıyla geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti. Görüntüyü izleyenler "İnsanlık ölmüş" demekten kendini alamadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü - Son Dakika
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