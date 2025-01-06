Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü - Son Dakika
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Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü

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Ankara'da yolda yürüyen bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda araçlarıyla çevreden geçenlerin vatandaşa yardım etmek için durmaması ''İnsanlık hakikaten ölmüş'' dedirtti.

06.01.2025 10:45
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Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri hiç kuşkusuz ki başıboş köpekler... Bunun son örneğini Ankara'da kaydedilen görüntülerle bir kez daha gördük.

KİMSE DURUP YARDIM ETMEDİ

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde bir vatandaş yolda yürürken başı köpek sürüsünün saldırısına uğradığı görülüyor. O esnada korkuya kapıldığı görülen vatandaş kendi çabasıyla saldırıya karşı koymaya çalışırken, yoldan araçlarıyla geçenlerin duyarsızlığı pes dedirtti. Görüntüyü izleyenler "İnsanlık ölmüş" demekten kendini alamadı.

Başkent Ankara\'da \'\'İnsanlık ölmüş\'\' dedirten görüntü

3-sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • fatih mazlum:
    Mama lobisinin adami it sever ender nerdesin 31 12 Yanıtla
  • caps lock:
    Köpekler mi saldırdı vatandaş mı saldırdı :)) 7 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sokaklardan buİTleri toplamayanlar hakkında acilen suç duyurusunda bulunulmalı devlet toplatilip uyutulacak demişse uyutulacaktır 24 8 Yanıtla
  • Halil:
    Sol kroşe çok iyiymiş adamın 7 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ortalık iyice koy verdi gitti cumhuru da sala yan yok başkanı da rehavet her yerde baştakiler ancak pirzola ıstakoz hava giyim sosyete peşinde itibardan tasarruf olmaz halk ne yaparsa yapsın. 4 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    ankara nın hangi muhiti semti yazılsaydi vatandaşlar tedbir alırdı 3 1 Yanıtla
  • kanki kanki:
    burada adam yerine çocuk olsaydı ne olurdu. eyvah eyvah. it seviciler masum insanları sevemediniz it kadar !!! 1 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yasa çıkardı köpekler toplansın diye bu belediyeler devlete karşı geliyor O zaman niye toplamıyorlar insanlara özgürlük yok mu rahatça gezemeyeceğiz mi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü - Son Dakika
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