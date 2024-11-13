Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin inceleme başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

13.11.2024 20:58  Güncelleme: 21:15
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği Ebru Gündeş konserine 69 Milyon TL harcandığının iddia edilmesiyle başlayan skandal kamuoyunu günlerdir meşgul ediyordu.

"SANKİ BÜYÜK BİR İSRAF VAR"

Mansur Yavaş'ın konser açıklamalarıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Yavaş konu ile ilgili ''Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz'' demişti

MİLYONLUK KONSERLERE SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı.

MANSUR YAVAŞ: SUÇU OLAN CEZASINI ÇEKECEKTİR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığına ilişkin haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KALEM KALEM KONSER AÇIKLAMASI

Konserlere ödenen ücretlerle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıklamıştı. Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti. Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu. Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin inceleme başlatıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • HASAN ŞENGÜL:
    AKP zamanındaki israflar içinde soruşturma baslatsanaiza dinozor park mesela neden baslatmiyonuz 73 19 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    kayyum yükleniyor. Ankara İstanbul a kayyum şart yönetilemiyor 22 42 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    israfın her türlüsü ne karşıyım a veya b partisi farketmez giden halkın parası 800 milyon ülkemiz için büyük para 42 5 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Sayın Mansur YAVAŞ a bu şekilde hunharca davranmak doğru değil. Evet konser için yapılanlarda doğru değil ama Vatanını milletini seven bir kişiye böyle davranılmamalı zira bu tarz harcamalar birçok yerlerde yapılıyor ama duymuyoruz. Eğer kamuda tasarruf yapacaksanız önce Meclisten başlayın.... 27 13 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    810 mılyon lıra ne demek lan sızın konser dıye bır seferde verdıgınız paraya adam 10 katlı bına dıker lan 27 10 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Oyun havası Oynarsınız Belediyeciler 13 10 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Büyük israf mı var bende en kıralı Fakir fukara bu vergi i nasıl ödediğini görsen 1 kuruş bile harcamassın 12 0 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Kesin bunlar menejerlerle konusmustur sıze su kadar odeme cıkarıyoruz yuzde ellısını el altından bıze vercen dıye 4 2 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Ne yaparsalar yapsınlar gitmelerini geciktirmez 3 2 Yanıtla
  • Murat Kor:
    arkadaşlar bunun sağı solu yok siyaset bir ticaret nasıl bir doktor öğretmen para için çalışıyor sa siyasetçilerde aynı bunlar için birbirimizin kalbini kırmaya değmez hepsi aynı 1 0 Yanıtla
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