Batman da şehrin göbeğinde apartman yanıyor! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti

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Batman'da bir apartmanın en üst katında çıkan diğer dairelere de sıçrarken, alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti.

APARTMANDA YANGIN ÇIKTI

Batman'ın merkez Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede 4 daireye daha sıçradı.

İTFAİYENİN SUYU BİTTİ

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları olaya müdahale eden itfaiyenin suyunun bittiğini bunun üzerine yangın yeniden alevlendiğini söyledi.