Batman'da bir apartmanın en üst katında çıkan diğer dairelere de sıçrarken, alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti.
Batman'ın merkez Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede 4 daireye daha sıçradı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları olaya müdahale eden itfaiyenin suyunun bittiğini bunun üzerine yangın yeniden alevlendiğini söyledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman da şehrin göbeğinde apartman yanıyor! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti - Son Dakika
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