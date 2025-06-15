Batman\'da balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir balkon çöktü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KÖYDE BALKON ÇÖKTÜ

Batman'da korkunç bir olay yaşandı. Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde bir evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda çöken balkonun altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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