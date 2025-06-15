Batman'ın Beşiri ilçesinde bir balkon çöktü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Batman'da korkunç bir olay yaşandı. Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde bir evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda çöken balkonun altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)