Batman'da balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Batman'da balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı

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Batman\'da balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı
15.06.2025 16:10
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Batman\'da balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı
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Batman'ın Beşiri ilçesinin Atbağı köyünde çöken balkonun altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir balkon çöktü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KÖYDE BALKON ÇÖKTÜ

Batman'da korkunç bir olay yaşandı. Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde bir evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda çöken balkonun altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da balkon çöktü: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir:
    bu nasıl bir ölüm yazık yaaa bu nedir Allah rahmet eylesin. 0 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    bir balkon çöküyor 3 kişi ölüyor iran 300 füze atıyor 10 kişi ölüyor memleket te ölmek için bahanemi arıyonuz 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bu bakonda bu kadar adamın ne işi varmış 0 0 Yanıtla
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